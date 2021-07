Prévision de prix MKR 2021-2030 | Cryptopolitan ⋆ Crypto nouveaux médias

Maker (MKR) est l’une des plus grandes applications décentralisées (dApps) sur la blockchain Ethereum. La technologie Maker a été conçue par un groupe disparate de développeurs et est régie par le MakerDAO. Maker (MKR) est le jeton de gouvernance de MakerDAO.

Créateur DAO

Le MakerDAO est une organisation autonome décentralisée (DAO) ou un échange de crypto-monnaie entièrement composé d’actions Maker. Ces actionnaires MKR de Maker peuvent mettre en jeu leur crypto Maker pour voter sur les modifications proposées au protocole Maker et s’engager dans un commerce de crypto avec leur jeton Dai. Cette structure de gouvernance des fabricants a aidé Marker à maintenir son intégrité.

Malgré toutes ses grandes différences, détenir Maker coin sur le marché des crypto-monnaies est quelque peu similaire à détenir des actions dans une entreprise traditionnelle, dans le sens où les actionnaires ont leur mot à dire sur le fonctionnement de l’entreprise. L’écosystème Maker a été l’un des premiers projets DeFi à connaître un succès significatif, un témoignage d’une gouvernance d’échange décentralisée vraiment efficace.

L’objectif du jeton MKR de Maker est de créer une pièce stable DAI et un actif cryptographique sans se soucier de la sauvegarde des réserves. Avec les mécanismes de garantie et la sécurité supplémentaire de MKR, Maker DAO dispose d’un portefeuille sécurisé pour protéger la valeur de DAI, ce qui pourrait conduire à son utilisation plus large.

Les développeurs du projet Maker travaillent également sur la transparence en partageant en ligne les enregistrements de leurs réunions régulières. Alors que la finance décentralisée est devenue l’une des plus grandes réussites parmi les startups blockchain en 2019. La pièce DAI est en première ligne de cette industrie en pleine croissance.

Aperçu des prix Maker de Cryptonewsz

approvisionnement en circulation MKR et approvisionnement total

MakerDAO a été initialement lancé avec une offre de 1 million de jetons MKR. Il existe actuellement une offre en circulation d’environ 902 000 MKR avec une capitalisation boursière de plus de 2,1 milliards USD. Cependant, l’offre totale de jetons Maker, et donc leur valeur, varient en fonction des prix et des conditions du marché.

Si les crypto-monnaies stockées dans un contrat intelligent Maker Vault baissent soudainement de prix, elles peuvent ne plus avoir une valeur suffisante pour garantir la pièce stable générée, entraînant la liquidation.

Si le Dai collecté lors des enchères n’est pas suffisant pour couvrir les obligations du coffre-fort, de nouveaux jetons MKR seront émis. Si, en revanche, il est vrai que plus de Dai que nécessaire est généré, il est utilisé pour racheter des jetons Maker et les brûler. En conséquence, l’offre totale de MKR change de manière dynamique, affectant ainsi son prix, tandis que Dai reste fixé à 1 $.

Qu’est-ce qui le rend si spécial?

Le jeton Maker aide à garder son partenaire stable DAI à la même valeur que 1 $. MKR peut être créé et détruit en réponse aux fluctuations des prix de DAI pour maintenir la valeur équivalente en dollars de DAI. DAI utilise un système de garantie (essentiellement une assurance), par lequel les détenteurs agissent dans le cadre du mécanisme de contrôle pour aider à gérer le réseau.

Le DAI est émis lorsque les acheteurs achètent une position de dette garantie (CDP) basée sur un contrat intelligent qui se comporte un peu comme un prêt. Les CDP sont achetés avec de l’éther (ETH) et le DAI est donné en retour. L’ETH agit comme garantie du prêt, de la même manière qu’une maison agit comme garantie pour un prêt hypothécaire. Le système signifie que les particuliers peuvent, en substance, obtenir un prêt sur leurs avoirs en ETH. Lorsque le prêt est remboursé, le DAI est « brûlé » ou détruit. Les frais s’appliquent en MKR en cours de route.

Le jeton Maker est une solution pour un scénario où le prix de l’ETH chute trop rapidement pour que le système DAI puisse le gérer. Si le système de garantie n’est pas suffisant pour couvrir la valeur du DAI, alors MKR est créé et vendu sur le marché pour lever des garanties supplémentaires.

La plate-forme Maker, anciennement connue sous le nom de MakerDAO, est le protocole et le cadre de gouvernance pour DAI et MKR. La plateforme est une organisation autonome décentralisée (DAO) sur la blockchain Ethereum.

Comment fonctionne Maker ?

Le protocole Maker génère de nouveaux Dai via des contrats intelligents appelés « Maker Vaults ». Ces contrats peuvent être créés via différentes interfaces utilisateur Web et applications qui agissent essentiellement comme des portails pour accéder au réseau. Lorsqu’un utilisateur souhaite récupérer sa crypto-monnaie garantie à partir du contrat intelligent, il doit d’abord rembourser le Dai qu’il a généré ainsi que des frais de stabilité.

Prévision de prix Maker MKR

Analyse fondamentale de la prévision de prix Maker 2021-2028 de Digitalcoinprice

Prévision de prix Maker 2021-2028 de Digitalcoin

Selon la prédiction de Maker sur Digitalcoinprice, le prix de Maker en 2021 sera de 4 035,27 $ et passera à 4 613,30 $ en 2022. La pièce commencera en 2023 à 5 925,12 $ et passera à 7 392,55 $ l’année suivante. L’augmentation de l’année précédente transcendera jusqu’en 2025, car MKR devrait être vendu à 8 218,84 $. La pièce augmentera encore en 2026 et sera vendue à 9 709,80 $. Enfin, MKR devrait atteindre son plus haut niveau historique en 2028 à 12 779,55 $.

Graphique à barres de prédiction de prix Maker de Digitalcoinprice.

Analyse technique du tableau de prédiction Maker Price de Digitalcoinprice

Les prédictions du fabricant de Walletinvestor

Prévision de prix Maker 2018-2022 de WalletInvestor.

Selon les prévisions de WalletInvestor, Maker a été vendu pour 1800 $ en 2018. Le prix a chuté l’année suivante et la tendance baissière s’est poursuivie jusqu’en 2020. Au deuxième trimestre 2020, le prix a encore chuté à environ 400 $. Cependant, il a commencé à prendre de l’ampleur et à s’étendre tout au long de l’année avec un prix de valeur d’environ 1800 $. WalletInvestor pense que Maker poursuivra l’élan haussier qu’il a commencé à gagner dans la dernière partie de 2020 et atteindra son plus haut historique en 2021. En 2021, il a atteint un prix historique d’environ 5 500 $, mais MKR a perdu plus de la moitié de son valeur après le krach du marché de la cryptographie. Néanmoins, WalletInvestor prédit que le MKR dépassera les 6 000 $ au deuxième trimestre 2022.

Prévision de prix de Cryptoandfire.

Prédiction à court terme du fabricant

Prédiction à court terme Maker (MKR) de Cryptoandfire

Selon les prévisions de prix à court terme de Maker sur Cryptoandfire, le prix de Maker pour un jour sera de 4175,89 $ avec une variation de -1,66%. Un prix hebdomadaire est projeté à 4919 $ avec une variation de 15,84 %. Un prix de 31 jours/un mois est projeté à 3972,49 $ avec une variation de -6,45 %. Enfin, le prix à six mois est projeté à 4677,48 $ avec une variation de 10,16 %.

Prédiction à long terme du fabricant

Maker (MKR) prédiction à long terme de Cryptoandfire.

Selon les prévisions de prix à long terme de Maker sur Cryptoandfire, le prix de Maker pour un an sera de 6131,20 $ avec une variation de 44,39 %. Ensuite, le prix est projeté à 8322,86 $ avec une variation de 96,01 %. Après cela, le prix est projeté à 10 500 $ avec une variation de 147,28 %. Enfin, le prix sur quatre ans est projeté à 12703,60 $ avec une variation de 199,17 %.

Prévision de prix Maker 2022

Prévision de prix Maker 2022 Cryptoandfire.

Prévision du prix du fabricant pour janvier 2022

Le prix maximum prévu pour MKR en janvier est de 4 391,564 USD et le prix minimum est de 2 986,264 USD. Par conséquent, le prix moyen prévu à la fin du mois est de 3 513,251 $.

Prévision du prix du fabricant pour février 2023

En février, le prix devrait atteindre le prix maximum de 4 471 880 USD et un prix mini de 3 040 878 USD. Par conséquent, le prix moyen prévu à la fin du mois est de 3 577,504 $.

Prévision du prix du marqueur pour mars 2023

En mars, le prix devrait atteindre le prix maximum de 4 546 843 USD et un prix mini de 3 091 854 USD. Par conséquent, la projection de prix moyen à la fin du mois est de 3 637,475 $.

Prévision de prix pour avril 2023

En avril, le prix MKR devrait atteindre le prix maximum de 4 632,323 USD et un prix mini de 3 149,979 USD. La projection RVN moyenne à la fin du mois est de 3 705 858 $.

Prix ​​fabricant prévision 2023

En 2023, le prix du marqueur sera de 4 590,1922 $. Cependant, les réglementations et politiques gouvernementales peuvent faire fluctuer les prix. La future prévision de prix de MKR pour 2023 naviguera en quelque sorte calmement à 11 500 $ ou tombera à près de 9 400 $ pour rester cohérente.

Prévision des prix futurs du fabricant

Sur la base de la future projection de prix MKR pour 2025, le prix de marché de MKR sera de 10 583,15 USD. Une augmentation soudaine du prix MKR en 2025 sera due à de nouveaux partenariats collaborant avec les jetons MKR sous les projecteurs. Cela fera probablement de Maker la scène centrale de certains investissements massifs et une crypto-monnaie socialement estimée. Par conséquent, une augmentation élevée de plus de 16 500 $ est ce à quoi vous pouvez vous attendre de MKR en 2025.

Prévision du prix du fabricant en 2030 de Cryptoandfire.

Selon les prévisions de prix de Cryptoandfire, MKR sera sur une lancée haussière tout au long de 2030. Le site prédit que MKR commencera l’année à 155 798 $ et passera à 123 012,65 $ en mars. Le prix MKR continuera à augmenter et augmentera à 138 199,40 $ en mai. L’augmentation des prix fera une pause et tombera à 127 189,00 en juillet. Cryptoandfire prédit que la baisse des prix ne durera pas longtemps, et MKR rebondira à 146 552,11 $ en septembre et terminera le mois à son plus haut niveau à 153 765,81 $.

Conclusion

Plus vous étudierez les prévisions de prix MKR, plus vous comprendrez l’importance de cette pièce et à quel point elle est vitale pour le marché. Étant le premier jeton Ethereum échangeable et le DAO, Maker MKR est devenu la devise la plus populaire sur le marché de la cryptographie. Il ne serait pas faux de dire que ce réseau a une grande popularité par rapport aux autres crypto-monnaies, et avec le temps, il se développe davantage. Alors que le prix du MKR augmente à un niveau record, vous pouvez vous attendre à une augmentation plus importante et à de nouveaux développements.

FAQ

Jusqu’où ira Maker ?

Sur la base d’une analyse à long terme et des prévisions de prix MKR, après un an, le prix du MKR peut grimper à près de 8200 USD. Cependant, les investisseurs suivent l’évolution actuelle du marché et gardent leurs attentes minimales comme ils l’ont fait avec la prévision des prix Matic.

Maker montera-t-il demain ?

Certainement, si vous voyez l’algorithme actuel de la prévision des prix MKR, vous remarquerez une forte augmentation de son prix de marché d’ici demain d’environ 2 771,1850 $.

Le prix de DAO Maker atteindra-t-il 1000 $ ?

Selon le dernier rapport de Digitalcoin sur les prévisions de prix de MKR Maker, le jeton MKR tombera un peu en deçà de la barre des 5 000 $ en 2021. Mais selon les prévisions de prix de Maker, il connaîtra un bond progressif à 4 811 $. Néanmoins, il franchira la barre des 1000 $ en 2022. Ainsi, au cours des cinq prochaines années, MKR dépassera probablement les 10 000 $.

Maker est-il meilleur que Bitcoin ?

Un avis mitigé des investisseurs, des influenceurs crypto et des commerçants crypto a été recueilli pour déterminer si MKR est meilleur que Bitcoin ou non. Le réseau MKR vous permet de trader avec une autre devise via un système de trading régulier. Mais avec Bitcoin, ce n’est pas possible. Avec le temps, Maker crypto sera au niveau du marché du Bitcoin, car cette devise est prête à offrir une concurrence acharnée au Bitcoin.