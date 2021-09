Prévision de prix PancakeSwap 2021-2025 | Cryptopolite

in

Avec la montée en puissance de la finance décentralisée (DeFi), PancakeSwap, l’un des plus grands échanges décentralisés (DEX), a été à la pointe de la révolution. Le prix de Pancakeswap a connu une forte progression au cours des dernières semaines. Après avoir établi un nouveau creux autour de 11 $ le 20 juillet, CAKE/USD a gagné plus de 140 % jusqu’à ce qu’une résistance soit trouvée à 26,5 $ le 26 août.

Dans cette prévision de prix, nous examinerons de plus près la prévision de prix PancakeSwap. Mais avant de le faire, nous allons d’abord nous pencher sur ce qu’est PancakeSwap et son fonctionnement pour obtenir une image claire de ce à quoi les investisseurs devraient s’attendre avec la plate-forme et sa pièce à l’avenir.

Prévision de prix PancakeSwap(CAKE)

Comme mentionné ci-dessus, PancakeSwap est un DEX et un teneur de marché automatisé (AMM) construit sur la Binance Smart Chain (BSC).

Il s’agit de la plus grande application décentralisée (dApp) sur le BSC, et elle permet aux participants de changer de jeton de manière sécurisée et efficace.

Il offre une expérience commerciale décentralisée tout en tirant parti des pools de liquidités. Certains mettent des jetons BEP 20 dans les pools de liquidité des jetons correspondants, et certains dépendent des pools de liquidité pour échanger un jeton BEP 20 contre un autre.

Ceux qui fournissent des jetons de participation ou des devises dans les pools de liquidités sont appelés fournisseurs de liquidités, et ils reçoivent un intérêt en fonction du nombre de jetons qu’ils mettent dans chaque pool.

Le DEX a également inclus l’agriculture de rendement en permettant aux fournisseurs de liquidités de mettre en jeu des jetons de fournisseur de liquidité (jetons LP) dans divers pools de jalonnement de jetons LP. De cette façon, les fournisseurs de liquidités gagnent un revenu supplémentaire sous la forme de récompenses de jalonnement LP en plus des intérêts gagnés pour fournir des liquidités.

Au moment de la rédaction, la valeur totale verrouillée (TVL) sur PancakeSwap était de 5 553 354 984 $, selon Defistation.

Histoire de PancakeSwap

PancakeSwap a été lancé le 20 septembre 2020. Les fondateurs ont trouvé préférable de lui donner le nom de leur plat préféré, la crêpe.

En tant qu’AMM, il ne dépend pas de la présence d’acheteurs et de vendeurs pour régler les transactions. Les transactions sont traitées automatiquement par un algorithme sophistiqué utilisant des pools de liquidités.

Historique des prévisions de prix de PancakeSwap(CAKE)

PancakeSwap a été coté en bourse presque immédiatement après le dévoilement de PancakeSwap.

Lorsqu’il a été dévoilé en septembre 2020, le prix du gâteau était inférieur à 1 $, et il est resté inférieur à 1 $ jusqu’à fin janvier 2021, lorsqu’il a déclenché un rallye haussier jusqu’à fin avril 2021.

Figure 1. Tableau des prix de PancakeSwap par Coinmarketcap

Il a atteint un prix record de 44,18 $ le 30 avril, après quoi il y a eu un retracement baissier à environ 11 $ en mai 2021. Il s’est ensuite négocié entre 11 $ et 20 $ jusqu’à la mi-juillet, date à laquelle il a lancé une autre tendance haussière qui s’est poursuivie même lorsque écrivant ce billet.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix moyen du CAKE était de 24,63 $, avec un volume sur 24 heures de 407 098 371 $ après une baisse quotidienne de 10 %.

Prix ​​PancakeSwap La formation du nuage Ichimoku indique un renversement de tendance baissière avec consolidation. La structure de prix baissière des derniers mois a formé un faux support inférieur et de nouveaux sommets du nuage Ichimoku ont commencé le 16 décembre.

La forte dynamique haussière est également confirmée par le Kijun Sen (ligne rouge).

Offre de jetons PancakeSwap, détails des prévisions de capitalisation boursière et prévision des prix CAKE

218 446 106,13 jetons CAKE étaient en circulation au moment de la rédaction, avec une capitalisation boursière de 5 412 977 573 $.

La capitalisation boursière par rapport à la valeur totale verrouillée (TVL) a été estimée à environ 0,4751.

Au moment de la rédaction de cette prédiction CAKE, CAKE est actuellement classé à la position 33 par Coinmarketcap.

Prédiction PancakeSwap (CAKE) 2021 – 2025

Pour aider les traders investissant dans PancakeSwap avec une perspective de l’avenir de PancakeSwap, nous examinerons en détail les prévisions PancakeSwap des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 (A fprédiction sur cinq ans).

Ces prévisions de prix de CAKE sont basées sur la prévision de prix en USD puisque nous considérerons le taux de change de CAKE par rapport au dollar américain. Vous apprendrez beaucoup avant d’acheter des crêpes était.

Prévision de prix PancakeSwap 2021

La plupart des analystes prévoient que CAKE poursuivra la tendance haussière actuelle pour le reste de 2021 et suscitera de l’intérêt pour ceux qui investissent au début du rallye.

Figure 2. Prévision du prix de PancakeSwap par Walletinvestor pour les prochaines semaines

Les conseils financiers de Walletinvestor, par exemple, prévoient que la pièce atteindra un prix maximum d’environ 42,534 $ d’ici décembre de cette année et testera probablement un prix minimum de 17,331 $ en octobre.

Figure 3. Prévision du prix de PancakeSwap par Walletinvestor

Un autre analyste de marché prévoit également une augmentation continue du prix du CAKE, bien que plus lente que les prévisions de Walletinvestor.

Figure 4. Prévision PancakeSwap par Trading Beasts (prévision de prix CAKE)

Selon Trading Beasts, le jeton CAKE devrait atteindre un maximum de 27,290 $ en octobre. Il prévoit que la crypto-monnaie atteindra un prix minimum de 16,557 $. L’analyste prévoit que le prix moyen de PancakeSwap sera de 21,496 $.

En général, la prévision de prix de PancakeSwap (CAKE) a révélé qu’elle se négocie à un prix moyen d’environ 21 $ pour le reste de l’année.

Prévision de prix PancakeSwap 2022

Les investisseurs continuent de prédire une nouvelle hausse des prix du marché CAKE jusqu’en 2022.

La prévision de prix de Trading Beasts PancakeSwap prévoit que le prix de la pièce atteindra un maximum de 39,115 $, tandis que Walletinvestor prédit qu’il atteindra un maximum de 69,406 $ et un prix minimum de 15,222 $ d’ici la fin de 2022.

Figure 5. Prévision du prix du CAKE pour 2022 par Trading Beasts

Prédiction PancakeSwap 2023

Avec le battage médiatique actuel autour des solutions de financement décentralisées telles que les échanges décentralisés comme PancakeSwap, le prix de PancakeSwap (CAKE) devrait continuer à augmenter tant que le statu quo restera.

Les échanges centralisés ont fait l’objet de nombreuses critiques de la part des utilisateurs et des régulateurs financiers du monde entier pour avoir interféré avec les activités des utilisateurs. Mais cela n’a pas encore été le cas avec les échanges décentralisés.

Selon leur analyse, le prix du jeton PancakeSwap (CAKE) devrait continuer d’augmenter en 2023 pour atteindre un prix maximum de 58,125 $ d’ici la fin décembre.

Figure 6. Prévisions PancakeSwap(CAKE) pour 2023 par Trading Beasts

D’autre part, l’investisseur de Wallet prédit que le prix atteindra un maximum de 96,316 $ d’ici la fin de 2023.

Bien que les prévisions citées ci-dessus par Wallet Investor et TradingBeasts semblent avoir des prévisions de prix différentes, les deux prévoient que PancakeSwap poursuivra sa tendance haussière actuelle jusqu’en 2023. Par conséquent, n’oubliez pas de mener vos propres recherches et ne vous fiez pas complètement à ces prévisions de prix. . Cependant, nous pensons que CAKE a un brillant avenir et offre un excellent rapport qualité-prix.

Prévisions PancakeSwap(CAKE) pour 2024

En plus de poursuivre une tendance haussière, les analystes prévoient que la tendance va s’accélérer jusqu’en 2024, Walletinvestor prédisant que le prix du jeton PancakeSwap atteindra 123,917 $ d’ici la fin décembre 2024.

D’autre part, la plate-forme prévoit que le prix atteindra 71,136 $ d’ici la fin de 2023.

Figure 7. Prévision du prix de PancakeSwap(CAKE) pour 2024 par Trading Beasts

Prévision de prix PancakeSwap 2025

Le marché des prédictions, en particulier avec le marché des crypto-monnaies extrêmement volatil, est toujours important pour regarder ce que l’avenir nous réserve, en particulier pour les investisseurs cherchant à acheter une crypto-monnaie ou les commerçants spéculant sur les mouvements de prix futurs.

Et si 2025 semble un peu loin, avec les crypto-monnaies, rien de tel qu’une longue période. Les choses arrivent trop vite pour que d’ici 2025, les investisseurs se demandent pourquoi ils n’ont pas investi ou échangé PancakeSwap.

Voyons donc ce que les analystes disent du prix de PancakeSwap en 2025.

La prévision de prix PancakeSwap pour 2025 est basée sur la prévision que la croissance exponentielle actuelle de l’industrie DeFi se poursuivra jusqu’en 2025.

La plupart des analystes de marché prévoient une augmentation continue du prix du CAKE, Walletinvestor prédisant que le prix PancakeSwap atteindra un maximum de 150,897 $ d’ici la fin de 2025.

Comment acheter un GÂTEAU

Étant une jeune crypto-monnaie sur le marché de la crypto, les opportunités de CAKE ne sont pas très nombreuses mais exponentielles.

Mais l’une des choses les plus sûres est que, puisque le protocole PancakeSwap est construit sur la Binance Smart Chain (BSC), CAKE est disponible sur la bourse Binance contre BNB et BUSD.

Pour acheter le CAKE, vous devez visiter un échange centralisé tel que Binance, déposer des fonds (soit crypto, soit fiat selon ce qui est autorisé), puis procéder à l’achat de la crypto-monnaie CAKE si vous avez déposé une monnaie fiduciaire ou échanger si vous avez déposé une autre crypto-monnaie.

FAQ sur les prévisions de prix PancakeSwap

A quoi sert la plateforme PancakeSwap ?

PancakeSwap est un échange décentralisé (DEX) construit sur la Binance Smart Chain, et il permet aux utilisateurs d’échanger (échanger) différents jetons BEP-20 via des pools de liquidité.

A quoi sert CAKE dans PancakeSwap ?

CAKE est utilisé pour couvrir les frais de transaction, le staking ainsi que pour fournir des liquidités.

Où puis-je échanger PancakeSwap après l’avoir acheté ?

Après avoir acheté la crypto-monnaie CAKE, vous pouvez l’échanger sur plusieurs bourses centralisées comme Binance et Kucoin et gagner des récompenses en tant que fournisseur de pool de liquidité et ses jetons de fournisseur de liquidité sur les pools de jalonnement LP sur PancakeSwap.

PancakeSwap est-il un bon investissement ?

D’après les prévisions de prix CAKE ci-dessus, PancakeSwap pourrait être un bon investissement qui pourrait offrir de bons rendements aux investisseurs cherchant à l’ajouter à leurs portefeuilles de crypto.

CAKE prévision des prix Conclusion

Si vous êtes un commerçant de crypto ou un investisseur souhaitant investir dans PancakeSwap, cette prévision de prix est pour vous.

Cependant, en plus de suivre les prévisions de prix, il est également important de demander des conseils en investissement à des conseillers financiers réputés qui vous aideront à déterminer le montant à investir et la durée pendant laquelle vous devriez investir.

Les traders à court terme doivent également effectuer une analyse technique pour surveiller de près le niveau de résistance, le prix de clôture, les bandes moyennes et le prix actuel afin de spéculer correctement sur le mouvement des prix. Consultez également pour obtenir des conseils financiers et faites vos propres recherches avant d’engager votre argent dans un actif. Il existe une variété d’indicateurs techniques que les traders peuvent utiliser, y compris l’indicateur de moyennes mobiles.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.