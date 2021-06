Prévision de prix Polkadot alors que le rallye à 100% gagne du terrain

Le prix du polkadot (DOT / USD) a atteint un niveau de résistance majeur alors que les prix de la crypto-monnaie ont augmenté jeudi. Le DOT est passé à 28,35 $, ce qui était le plus élevé depuis le 21 mai. Il a une capitalisation boursière de plus de 25 milliards de dollars (17,6 milliards de livres sterling) et est la huitième plus grande crypto-monnaie au monde.

Graphique à pois

Polkadot se lève

Comme la plupart des altcoins, le prix de Polkadot a fortement chuté le 21 mai, les investisseurs étant préoccupés par la réglementation chinoise et les taux d’intérêt élevés aux États-Unis. À l’époque, la crypto-monnaie avait baissé de plus de 72% pour atteindre un creux de plusieurs mois de 13,90 $. Depuis, le prix a augmenté de plus de 105 %.

Pour commencer, Polkadot est un projet de blockchain relativement populaire qui a été construit par Gavin Wood, qui était également co-fondateur d’Ethereum. Polkadot est un projet relativement similaire à Ethereum dans la mesure où il permet aux développeurs de créer des projets décentralisés, également appelés Dapps.

Ces dernières années, de nombreux développeurs ont choisi Polkadot comme plateforme de choix. Ils l’adorent car il est relativement évolutif, rapide et relativement sécurisé qu’Ethereum. Plus important encore, les projets construits sur la plate-forme peuvent fonctionner aux côtés de ceux d’autres chaînes.

Certains des projets les plus populaires créés à Polkadot sont Kusama, Chainlink et Ontology. Les trois projets ont une capitalisation boursière de plus de 3 milliards de dollars, 14 milliards de dollars et 1 milliard de dollars, respectivement.

Le prix de Polkadot augmente après que Master Ventures a lancé un fonds pour soutenir les développeurs qui s’appuient sur l’écosystème. Le fonds de 30 millions de dollars soutiendra les projets en compétition pour les créneaux de parachain.

Le prix augmente également en raison de la demande générale de monnaies numériques. Au cours des dernières 24 heures, les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Binance Coin et Cardano ont augmenté de plus de 5%.

Analyse des prix à pois

Tableau des prix à pois

En revenant au graphique de quatre heures, nous voyons que le prix du DOT s’est redressé après avoir fortement chuté en mai. Le jeton a réussi à passer au-dessus de 26,14 $, qui était le point le plus élevé le 28 mai. C’était aussi l’encolure du motif tête et épaules inversées.

Il a également dépassé le niveau de retracement Fib de 38,2% à 27,44 $. Dans le même temps, il a dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et 50 jours. Par conséquent, le prix de Polkadot devrait continuer à augmenter alors que les taureaux ciblent la prochaine résistance clé à 31,70 $, soit environ 12% au-dessus du niveau actuel.

