Prévision de prix Polkadot après le krach de 52%

Le prix Polkadot (DOT / USD) a connu des difficultés ces dernières semaines. Le prix de la pièce se négocie à 26,28 $, soit environ 52% en dessous du plus haut niveau de novembre de cette année. Il se négocie au plus bas depuis le 29 septembre.

Vente massive de crypto-monnaies

Polkadot est un projet de blockchain de premier plan qui a été lancé par un ancien co-fondateur d’Ethereum connu sous le nom de Gavin Wood. Il est relativement différent des autres crypto-monnaies comme Ethereum et Solana.

Par exemple, Polkadot a un petit « cousin » connu sous le nom de Kusama. Kusama est une plate-forme blockchain qui sert de rampe de lancement pour les projets Polkadot. Avant que les développeurs ne déplacent leurs projets vers Polkadot, il est obligatoire qu’ils les lancent d’abord dans Kusama.

Le prix de Polkadot a fortement augmenté il y a deux mois alors que les investisseurs attendaient les enchères dites parachain, des enchères dans lesquelles les développeurs mobilisent des capitaux sous la forme d’un jeton DOT en concurrence avec d’autres projets.

Le prix a commencé à baisser. Les enchères ont immédiatement commencé. Il s’agit d’un processus connu sous le nom d’achat des rumeurs et de vente des nouvelles.

Le prix de Polkadot est depuis sous pression en raison de la faiblesse générale des crypto-monnaies. En fait, la plupart des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum ont baissé de plus de 30% depuis leur plus haut niveau historique. Par conséquent, ces pièces ont perdu plus de 700 milliards de dollars en valeur.

La baisse est principalement due aux prises de bénéfices, car les crypto-monnaies ont relativement bien réussi cette année. De plus, la Réserve fédérale suscite des inquiétudes. La banque a laissé entendre qu’elle accélérerait le rythme de l’ajustement dans les prochains mois.

La Fed commencera à se réunir aujourd’hui et rendra sa décision mercredi. Il est susceptible de réduire le montant d’argent dans son programme d’assouplissement quantitatif (QE) et de donner des signes de possibles hausses de taux.

Prévision de prix Polkadot

Le graphique journalier montre que le prix de Polkadot a été soumis à une pression intense ces dernières semaines. Il a plongé de plus de 50% et est passé en dessous du niveau de retracement Fib de 61,8%. La pièce s’est également écrasée en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et 50 jours.

Les oscillateurs comme le MACD ont eu une tendance à la baisse. Par conséquent, la pièce est susceptible de continuer à glisser alors que les ours pointent vers le prochain niveau de support clé à 20 $. Ce point de vue sera invalidé si le prix réussit à dépasser les 30$.

