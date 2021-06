Prévision de prix Polkadot: le fanion baissier pointe vers une baisse de 35%

Le prix Polkadot (DOT / USD) a connu des difficultés ces derniers jours. Il se négocie à 21,87 $, 15,8% en dessous du plus haut niveau de cette semaine. Cette baisse a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 20,87 milliards de dollars, ce qui en fait la neuvième plus grande crypto-monnaie au monde.

Graphique à pois

Polkadot et la Réserve fédérale

Polkadot est un projet de blockchain à croissance rapide qui est relativement similaire à Ethereum. Le réseau aide les développeurs à créer des applications décentralisées dans des domaines tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT). La plate-forme est relativement populaire en raison de sa technologie de preuve de participation.

Les développeurs l’adorent pour sa vitesse et le fait qu’il est relativement moins cher et plus sécurisé qu’Ethereum. En outre, ils sont attirés par le fait qu’il a été lancé par l’un des co-fondateurs d’Ethereum.

Comme toutes les crypto-monnaies, le prix Polkadot a connu des difficultés récemment en raison de la décision difficile de la Réserve fédérale. Dans ce document, la banque a laissé le taux d’intérêt inchangé et a laissé entendre qu’elle commencerait à s’ajuster en 2023. Cette déclaration était relativement différente des réunions précédentes lorsque la Fed a maintenu un ton accommodant. En conséquence, l’indice du dollar américain il a atteint le plus haut niveau depuis des semaines.

Une Fed agressive et un dollar américain plus fort sont considérés comme préjudiciables aux crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et Polkadot. Ils sont également considérés comme préjudiciables aux valeurs de croissance comme Okta et CrowdStrike. C’est simplement parce que des taux plus élevés ont tendance à pousser les investisseurs vers des actifs relativement sûrs comme les obligations et les actions à dividendes.

Pendant ce temps, Polkadot a connu des difficultés même après avoir été admis à Coinbase Pro. Cette admission est généralement considérée comme une bonne chose pour les crypto-monnaies car elle génère une demande plus élevée. Cependant, certaines des promotions récentes telles que Dogecoin, Shiba Inu et Chiliz ont sous-performé.

Prévision de prix Polkadot

Tableau technique des prix à pois

Le graphique journalier montre que le prix DOT a été sous pression ces dernières semaines. Le prix de la pièce a chuté de plus de 50% depuis son plus haut historique. Il a également chuté en dessous des moyennes mobiles exponentielles de 25 et 50 jours, ce qui est un signe que les ours ont le contrôle.

En outre, il a formé un motif de fanion baissier qui s’affiche en noir. Par conséquent, il est possible que le prix de Polkadot baisse à court terme. Si cela se produit, le prochain niveau clé à surveiller sera le support à 13,88 $, soit environ 35% en dessous du niveau actuel.

La prévision de prix post Polkadot: les points de fanion baissiers à une baisse de 35% sont apparus en premier sur Invezz.