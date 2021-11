Prévision de prix REN après correction actuelle | Invezz

Le REN/USD s’est affaibli de 1,02 $ à 0,88 $ depuis début novembre 2021, et le prix actuel est de 0,90 $. D’un point de vue technique, le REN reste dans une phase de correction et le risque d’une nouvelle baisse persiste.

Un réseau décentralisé qui intègre les actifs

RenVM est un réseau décentralisé qui permet aux développeurs d’apporter des fonctionnalités inter-chaînes à leurs applications DeFi. RenVM fournit des solutions d’interopérabilité pratiques qui peuvent évoluer et permettre des calculs secrets sur plusieurs entrées et plusieurs parties.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

RenVM ajoute plus d’actifs liquides à l’écosystème Ethereum, améliorant directement l’utilité de DeFi. RenVM fonctionne avec un réseau de machines appelées Darknodes qui obtiennent une partie du volume de transactions via ce réseau.

Les Darknodes sont un concept de milliers de machines, tandis que RenVM utilise des algorithmes de consensus et des calculs sécurisés en plusieurs parties afin que n’importe qui puisse utiliser les Darknodes sans s’y fier.

REN est le jeton utilitaire de ce réseau décentralisé, et l’exigence pour exécuter un Darknode est de 100 000 REN mis en garantie. REN suppose que tous les Darknodes sont rationnels, et il est important de dire que les utilisateurs doivent payer des frais chaque fois qu’ils utilisent RenVM pour connecter des crypto-actifs d’une blockchain à une autre.

RenVM sert de plug-in pour la finance décentralisée et peut être combiné avec les applications DeFi et blockchain existantes. Pour cette raison, toute application DeFi peut incorporer les capacités RenVM dans ses contrats et applications intelligents existants.

RenVM (REN) a une communauté forte et croissante ; La popularité de ce projet augmente à travers le monde, alors que de plus en plus d’échanges proposent cette crypto-monnaie.

Fondamentalement, il y a encore un niveau d’incertitude autour de ce projet, et son succès dépend principalement de sa stratégie pour étendre son influence sur le marché.

0,80 $ représente un soutien solide

Le REN a poursuivi sa baisse et a atteint mercredi un nouveau plus bas mensuel de 0,88 $, alors que le prix actuel s’établit à 0,90 $.

REN pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours, et si vous décidez d’échanger cette crypto-monnaie, vous devriez utiliser un ordre « stop-loss » car le risque est toujours élevé.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support critique est à 0,80 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,70 $ ou même moins. D’un autre côté, si le prix dépasse la résistance de 1 $, ce sera un signal pour trader le REN, et le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 1,10 $.

résumé

RenVM est un réseau décentralisé qui intègre des actifs tels que Bitcoin, Bitcoin Cash Doge et Zcash à son application décentralisée. Le REN perd de sa valeur en novembre et si le prix tombe en dessous du niveau de support critique, à 0,80 $, ce serait un signal de vente fort.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent