Prévision de prix SelfKey (KEY) après un récent saut | Invezz

SelfKey KEY / USD a progressé de 0,007 $ à 0,016 $ depuis début octobre 2021, et le prix actuel s’élève à 0,013 $. SelfKey permet à ses clients de reprendre possession de leur identité, et il existe déjà de nombreux projets sur la blockchain SelfKey.

Système d’identité Blockchain

SelfKey est un système d’identité blockchain qui permet aux propriétaires d’identité de vraiment posséder, contrôler et gérer leur identité numérique.

SelfKey permet à ses clients de récupérer la propriété de leurs données d’identité, et il est important de noter que la Fondation SelfKey dispose de la Regulatory Sandbox License (RSL) délivrée par le Mauritius Board of Investment.

La licence de bac à sable réglementaire permet à SelfKey de développer des produits d’identité avec un niveau de certitude réglementaire plus élevé, et SelfKey ne peut jamais voler ou perdre vos données d’identité. Le portefeuille SelfKey n’a pas de garde, et si les serveurs de SelfKey sont piratés, vos données restent en sécurité.

Les solutions de gestion d’identité sont généralement très chères, mais SelfKey Identity Wallet est entièrement gratuit et vous permet également d’ouvrir une entreprise à l’étranger via le marché des sociétés.

SelfKey permet également à ses utilisateurs d’utiliser une variété d’autres services, tels que : l’inscription à des plateformes de prêt, les opérations bancaires offshore, l’inscription à la citoyenneté secondaire ou aux résidences, etc.

Le marché de la gestion des identités blockchain devrait atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2023, à un taux de croissance annuel de 84,5%, et la blockchain SelfKey sera probablement un acteur majeur. L’équipe SelfKey a ajouté :

Malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas la gravité du problème jusqu’à ce qu’il les affecte personnellement par le biais d’un vol d’identité ou d’une autre activité malveillante. Cependant, sans surprise, le taux de criminalité liée à l’identité monte en flèche, une étude récente affirmant qu’il y a une nouvelle victime d’usurpation d’identité toutes les 2 secondes aux États-Unis seulement.

L’équipe SelfKey est répartie dans 20 pays, tandis que les principaux partenaires de ce projet sont des notaires, des traducteurs, des cabinets d’avocats renommés, des banques, des cabinets comptables et des représentants du gouvernement. KEY est un jeton qui alimente l’écosystème SelfKey et dispose d’un approvisionnement total de 6 milliards de jetons.

KEY a monté en flèche depuis début octobre 2021, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie au prix actuel, vous devez utiliser un ordre ‘stop-loss’ car le risque est toujours élevé.

Taureaux aux commandes de KEY

KEY avance cette semaine de négociation et le prix de cette crypto-monnaie a dépassé la résistance de 0,015 mercredi, ce qui était la première fois depuis juin 2021.

Source des données : tradingview.com

Actuellement, KEY se négocie en dessous de ses récents sommets, mais si le prix repasse au-dessus de la résistance de 0,015 $, ce serait un signal pour échanger KEY. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 0,018 $ ou même plus ; néanmoins, si le prix tombe en dessous du support de 0,010 $, ce serait un signal de « vente » fort.

Avec pour mission de traiter les transactions d’identité à l’aide de la technologie blockchain, SelfKey vise à créer un monde plus sécurisé où nos données personnelles et notre vie privée sont protégées. KEY a augmenté depuis début octobre 2021, et si le prix dépasse à nouveau la résistance de 0,015 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,018 $ ou même supérieur.

