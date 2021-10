Prévision de prix Shiba Inu, SHIB entre dans la phase de distribution | Invezz

La forte remontée du prix de la pièce Shiba Inu (SHIB / USD) s’est arrêtée alors qu’elle entre dans sa phase de distribution. La pièce se négocie à 0,000028 $, soit environ 22% en dessous du plus haut niveau de la semaine dernière. Cette baisse a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 11 milliards de dollars, ce qui en fait la 17e plus grande crypto-monnaie au monde.

Analyse fondamentale SHIB

Shiba Inu est un projet de blockchain relativement nouveau qui a été lancé en mai de cette année. Il a été lancé au plus fort de la frénésie des crypto-monnaies. Peu de temps après son lancement, le prix du tueur Dogecoin a atteint un niveau record de 0,000090 $. Il a ensuite chuté à un plus bas historique de 0,000006 $ lors de la vente de crypto-monnaie.

Shiba Inu a été conçu comme une blague à une époque où toute l’attention était portée sur Dogecoin. Depuis sa fondation, son écosystème s’est considérablement développé. Les développeurs ont lancé LEASH, une crypto-monnaie plafonnée à seulement 107 646 jetons. Ils ont également lancé BONE, une crypto-monnaie plafonnée à 250 millions de jetons.

Un autre développement clé a été le lancement de Shiba Swap, qui est une plate-forme DeFi basée sur la technologie Ethereum. La plate-forme permet aux utilisateurs de fournir des liquidités grâce à un processus appelé excavation. Ils peuvent également gagner de l’argent en misant leurs jetons grâce à un processus appelé enterrement. En outre, ils peuvent échanger des jetons pour obtenir ce que l’on appelle les retours Woof.

Le prix du Shiba Inu a récemment rebondi alors que les investisseurs se sont intéressés aux soi-disant pièces de monnaie pour chiens. Cela s’est produit après qu’Elon Musk a tweeté à propos de son chien connu sous le nom de Floki. Depuis lors, la plupart des pièces de chien comme la pièce Floki ont augmenté.

Prévision du prix du Shiba Inu

Le graphique horaire montre que le prix du Shiba Inu s’est situé dans une fourchette étroite ces derniers jours. C’est un signe que la demande pour la pièce a diminué, alors que de nombreux acheteurs de la semaine dernière ont commencé à distribuer leurs avoirs.

Le prix est légèrement au-dessus de la ligne de tendance haussière indiquée en bleu. Il est légèrement inférieur aux moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes, tandis que le MACD est passé en dessous du niveau neutre.

Par conséquent, il est possible que le prix baisse à mesure que la phase de distribution se déroule à grande vitesse. Cela le fera baisser jusqu’au support clé à 0,000025 $.

