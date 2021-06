Prévision de prix SHIBA INU

Comparer

Shiba Inu (SHIB) est un jeton ERC-20 basé sur Ethereum appelé “une expérience de construction communautaire spontanée décentralisée” par son fondateur connu sous le nom de Ryoshi. Lancé en tant que jeton meme en 2020, il est devenu le plus gros buzz au printemps 2021. Une telle popularité a été causée en partie par la prise de conscience croissante de l’existence de pièces de monnaie meme (SHIB est surnommé “Dogecoin killer”) et en grande partie à cause d’Elon Les tweets de Musk. Son équipe s’inspire également du subreddit WallStreetBets qui prend les géants de Wall Street comme exemple d’effort collectif décentralisé. Les principes de SHIB sont : construire quelque chose à partir de zéro, forger une communauté sans liens préexistants, et bien sûr un amour pour les chiens Shiba Inu.

SHIB fait partie de l’écosystème en pleine croissance développé par la même équipe. Au moment de la rédaction, le token LEASH a été émis au sein du même écosystème et le token BONE arrive bientôt (et d’autres tokens sont en préparation) ; L’équipe se prépare également à lancer un échange décentralisé appelé ShibaSwap où ces jetons seront répertoriés. Un autre projet bien connu est Shiba Artist Incubator, qui encourage les artistes de la communauté à créer NFT. Il existe également d’autres plans de grande envergure, tels que la construction de la propre blockchain Shibarium de niveau 2 de SHIB, qui, à long terme, devrait résoudre les problèmes potentiels d’évolutivité et pourrait tous influencer le prix de Shiba Inu à l’avenir.

Malgré le fait que la pièce Shiba Inu ait gagné son moment sous les projecteurs au cours de la première moitié de mai 2021, pour l’instant, elle tombe dans le même déclin avec l’ensemble de la sphère crypto et continue de suivre le modèle baissier de Bitcoin. En juin 2021, le prix du SHIB continue de fluctuer légèrement entre 0,00000500 et 0,00000800 $. Cependant, le succès de Dogecoin donne à Shiba une opportunité pour de futures pompes et un avantage commercial sympathique, et le marché de Shiba reste relativement petit, promettant ainsi une croissance prometteuse.

Même si une analyse technique précise à 100% de la crypto-monnaie SHIBA INU est difficilement possible, dans cet outil d’analyse technique avancé de TradingView, vous pouvez voir la note globale d’achat et de vente de SHIB en temps réel pour la période sélectionnée. Le résumé SHIB/USD est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires : moyennes mobiles, oscillateurs et pivots.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour SHIBA INU (SHIB) à partir des plateformes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix de SHIBA INU passera de 0,00000796 $ à 0,000019 $ en un an. Cela fait de SHIB un investissement incroyable. Le potentiel de gain à long terme est de 138,69 %. Le prix prévu pour la fin de 2026 est de 0,000061 $.

Répondant à la question de savoir si Shiba Inu est un bon investissement, TradingBeasts dit catégoriquement oui. Dans la perspective de 2021, le prix de cette pièce devrait atteindre 0,0000130 $ avec une croissance à 0,0000184 $ d’ici la fin de 2022.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie SHIBA INU passera au cours des 5 prochaines années de 0 $ au prix d’aujourd’hui à 0 $. Il passera à 0 $ d’ici 2022 et poursuivra sa croissance en 2023-2024. Selon les prévisions, SHIBA INU est un investissement rentable à long terme.

Comme le montre l’analyse citée ci-dessus, les projections du SHIBA INU (SHIB) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix positifs ou négatifs pour SHIB. En effet, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets SHIBA INU, l’environnement cryptographique en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Avertissement: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

