Prévision de prix Solana: un rallye implacable prend de l’ampleur

Le rallye implacable du prix de la Solana (SOL / USD) s’est poursuivi lundi alors que la demande pour le “petit nouveau sur le bloc” augmentait. La pièce a atteint un niveau record de 105 $, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 30 milliards de dollars. En particulier, Solana a bondi alors même que les prix d’autres crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum restaient sous pression intense.

La croissance de Solana se poursuit

Solana est aujourd’hui l’un des projets de blockchain à la croissance la plus rapide au monde. Le prix de SOL a augmenté de près de 6 000 % cette année, ce qui en fait l’une des monnaies numériques les plus performantes au monde. Pour mettre les choses en perspective, Bitcoin a plus que doublé, tandis qu’Ethereum a augmenté de moins de 400% à ce jour.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour commencer, Solana est une plate-forme de premier plan qui cible les développeurs d’applications décentralisées (DAPP). C’est une alternative à croissance rapide à Ethereum et à d’autres plates-formes de développement DAPP.

Bien qu’il existe de nombreux tueurs d’Ethereum, les développeurs adorent la vitesse, l’évolutivité et l’interopérabilité de l’écosystème Solana. Aujourd’hui, près de 400 développeurs s’appuient sur la plate-forme et leur nombre ne cesse d’augmenter. Certaines des principales applications créées sur la plate-forme sont FTX, 8Pay, Hedgehog et Solana Beach.

Solana est incroyablement plus rapide qu’Ethereum. Alors que la transaction Ethereum moyenne par seconde est inférieure à 20, Solana a un TPS de plus de 2 000. Cela signifie que les gens peuvent effectuer des transactions au sein du réseau à un rythme relativement plus rapide. En conséquence, cette vitesse entraîne des coûts considérablement inférieurs pour les développeurs et les clients.

Le prix de Solana a également augmenté en raison des taux d’intérêt élevés sur les jeux d’argent. Un rapide coup d’œil à l’explorateur de la plateforme montre que le taux de participation effectif est d’environ 7,22 %.

Plus important encore, le prix de la pièce s’est redressé en raison de l’élan actuel. Avec son prix à la hausse, de nombreux commerçants et investisseurs ont parié sur la pièce de peur de rater quelque chose (FOMO).

Prévisions de prix Solana

Le graphique journalier montre que le prix du SOL a connu une forte tendance haussière récemment. L’élan s’est accéléré lorsque le prix est passé au-dessus de 58 $, qui était le point le plus élevé en mai de cette année. Il a poursuivi sa dynamique haussière et s’est déplacé au-dessus des moyennes mobiles à 25 et 50 jours. Des oscillateurs comme le Relative Strength Index (RSI) et le MACD ont également continué à se redresser.

Par conséquent, avec l’établissement du FOMO, il est possible que la devise continue de suivre une tendance à la hausse alors que les taureaux ciblent la résistance clé à 120 $. Néanmoins, un court retrait n’est pas à exclure.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent