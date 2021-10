Prévision de prix stellaire: XLM a du mal à surmonter l’obstacle

Le prix stellaire (XLM / USD) a atteint son plus haut niveau depuis le 7 septembre alors que la demande pour la pièce a bondi. Le prix XLM se négocie à 0,3673 $, soit environ 44% au-dessus du plus bas niveau de ce mois. Ce bond porte sa capitalisation boursière totale à plus de 8,75 milliards de dollars, ce qui en fait la 21e plus grande crypto-monnaie au monde.

Analyse fondamentale stellaire

Stellar est un projet de blockchain trouvé dans l’industrie des paiements transfrontaliers. Le projet a été développé par un ancien co-fondateur de Ripple Labs et est actuellement géré par la Stellar Foundation.

Le réseau Stellar aide les gens à créer des représentations numériques de monnaies fiduciaires telles que l’USD et l’Euro. En même temps, il dispose d’une plate-forme qui aide les développeurs à créer leurs propres pièces.

Par exemple, Circle, une société leader dans la blockchain, l’a utilisé pour construire USD Coin, un stablecoin adossé au dollar américain. L’USDC est désormais évalué à plus de 32 milliards de dollars.

Stellar Foundation a également investi des sommes importantes dans certaines des grandes startups. Par exemple, plus tôt cette année, vous avez investi 15 millions de dollars dans Airtm, une entreprise qui vous permet d’envoyer et de recevoir de l’argent instantanément. Il a également investi 3 millions de dollars dans Tribal Credit et 5 millions de dollars dans Wyre.

La plus grande nouvelle récente à propos de Stellar est arrivée la semaine dernière. Dans un communiqué, MoneyGram a déclaré avoir signé un accord majeur avec Stellar qui verra les clients retirer l’USDC sur l’une des marques de la société.

L’idée derrière cela est relativement simple. Un client envoie USDC à une personne dans un autre pays. La personne va alors retirer ces fonds chez un agent. Cela est possible car, contrairement au Bitcoin, l’USDC est une pièce stable adossée au dollar américain.

Avant l’accord, il était supposé que la Stellar Foundation était en pourparlers pour acquérir MoneyGram dans le cadre d’un accord qui aurait été évalué à plus d’un milliard de dollars.

Prévision de prix stellaire

Le graphique journalier montre que le prix du XLM a atteint un sommet de 0,3760 $ mercredi. Il s’agissait d’une action de prix notable, car le prix a réussi à dépasser la résistance clé à 0,3690 $. Le prix est également le long du niveau de retracement Fib de 61,8%. Il est également soutenu par la moyenne mobile à 25 et 50 jours.

Par conséquent, à ce niveau, la perspective de prix Stellar est neutre. D’une part, on dirait qu’il a formé un double motif supérieur. En tant que tel, il est possible qu’il décline. D’un autre côté, une cassure nette au-dessus du plus haut d’aujourd’hui à 0,3760 $ signifiera qu’il y aura plus d’acheteurs sur le marché.

