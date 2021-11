Prévision de prix Tron (TRX): 1 111 111 111 $ peuvent-ils augmenter la valeur du jeton?

Tron TRX / USD est une plate-forme décentralisée basée sur la blockchain qui possède sa propre crypto-monnaie connue sous le nom de Tronix ou TRX.

C’est une blockchain capable de contrats intelligents et permet aux développeurs de créer et de mettre en œuvre des applications décentralisées (dApps).

Le fonds de 1,1 milliard de dollars comme catalyseur de croissance

Le 26 octobre, Justin Sun a tweeté à propos des suggestions de fonds TRON et a annoncé un fonds de 1 111 111 111 $.

Ce fonds sera utilisé pour fournir aux développeurs des outils de développement plus efficaces et abordables, et pourrait même permettre aux protocoles de produire des performances plus élevées.

En conséquence, cela permet aux utilisateurs d’accéder aux transactions au coût le plus bas possible.

TRON a étendu sa portée dans de nombreux domaines, notamment les portefeuilles, les prêts, les pièces stables, l’entreposage, les actifs inter-chaînes, l’extraction de liquidités, les oracles et même les jeux.

Les plus notables d’entre eux sont JustLend et JustSwap, qui ont atteint un haut niveau de popularité.

Outre le lancement de la norme TRC-721 en mars, TRON a également amélioré le système de stockage connu sous le nom de BTFS et fourni une infrastructure efficace pour transformer les réseaux en NFT sur la blockchain.

En outre, TRON a également noué des partenariats, tels que son partenariat avec BitTorrent pour lancer la solution de mise à l’échelle inter-chaîne connue sous le nom de BitTorrent Chain (BTTC) avec son Testnet activé.

Tout cela pourrait contribuer à la croissance future du jeton TRX.

Faut-il acheter Tron (TRX) ?

Le 5 novembre, Tron (TRX) valait 0,104792 $.

Pour avoir une meilleure perspective de la croissance potentielle du jeton et du type de valeur actuelle, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps et à ses performances récentes en octobre.

En ce qui concerne la valeur historique élevée du Tron (TRX), il a été atteint le 5 janvier 2018, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,231673 $. Par rapport à la valeur du 5 novembre, le TRON était supérieur de 0,126881 $ ou 121% supérieur à son point ATH.

Le 1er octobre, Tron (TRX) valait 0,08876 $, ce qui était son point le plus bas.

Le 21 octobre, le jeton a pris de la valeur à son plus haut point du mois à 0,1056 $.

Cela signifie que le jeton a augmenté en valeur de 0,01684 $ ou 19%.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne 0,15 $ d’ici la fin novembre.

Les prévisions de prix post Tron (TRX): le fonds de 1 111 111 111 $ peut-il augmenter la valeur du jeton? est apparu en premier sur Invezz.