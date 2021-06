Prévision de prix VeChain alors que les appels à des réglementations plus strictes se multiplient

Le prix de VeChain (VET / USD) a reculé jeudi alors que les inquiétudes réglementaires montaient avant les derniers chiffres de l’inflation américaine. D’autres crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ether ont également réduit certains des gains réalisés mercredi.

Réglementation des crypto-monnaies

Les prix de VeChain et d’autres monnaies numériques ont chuté alors que les investisseurs continuaient de se concentrer sur la réglementation, en particulier aux États-Unis.

C’est après qu’il est apparu que JGB a payé environ 1 million de dollars aux pirates informatiques russes qui ont compromis leurs systèmes la semaine dernière. C’est devenu la plus grosse rançon versée aux pirates informatiques après que Colonial Pipeline a versé 4 millions de dollars le mois dernier. JGB, la plus grande entreprise de conditionnement de viande aux États-Unis, a payé cette rançon avec Bitcoin.

Les voix appelant à plus de réglementations se font plus fortes. Il y a quelques mois, Janet Yellen, l’actuelle secrétaire au Trésor, a déclaré que le gouvernement devrait prendre davantage de mesures pour réduire les crypto-monnaies. Et mercredi, la sénatrice Elizabeth Warren a appelé le Congrès et d’autres régulateurs à durcir les réglementations. Elle a dit:

« La crypto-monnaie a créé des opportunités pour arnaquer les investisseurs, aider les criminels et aggraver la crise climatique. Les menaces affichées par les crypto-monnaies montrent que le Congrès et les régulateurs fédéraux ne peuvent pas continuer à se cacher, dans l’espoir que les crypto-monnaies disparaissent. il est temps d’affronter ces problèmes de front.

Le mois dernier, un chroniqueur du Wall Street Journal a fait valoir que le gouvernement devrait interdire les crypto-monnaies pour réduire les ransomwares. Il a fait valoir que les crypto-monnaies ne créaient de valeur pour personne d’autre que les spéculateurs.

Bien que VeChain n’ait pas été distingué, l’interdiction ou la mise en œuvre de nouvelles mesures pour réglementer l’industrie l’affecteraient. D’une part, les crypto-monnaies sont connues pour leur étroite corrélation. En d’autres termes, la plupart des altcoins tombent lorsque Bitcoin diminue et vice versa.

Données d’inflation à venir

Pour l’avenir, le prix de VeChain réagira aux dernières données d’inflation américaines publiées au cours de la session américaine. Les analystes s’attendent à ce que les données montrent que l’IPC global est passé de 4,2% en avril à 4,7% en mai. De même, on s’attend à ce que l’IPC de base soit passé de 2,3 % en mars à 3,2 % en mai.

Ce sont des chiffres importants car ils ont un impact sur les taux d’intérêt. Idéalement, si l’inflation est nettement supérieure aux estimations, cela signifie que la Réserve fédérale pourrait s’ajuster plus rapidement que prévu. En particulier, ces chiffres arriveront en même temps que les chiffres initiaux des inscriptions au chômage.

Prévisions de prix VeChain

Tableau des prix VeChain

Le graphique journalier montre que le prix de l’EFP s’est situé dans une fourchette étroite ces dernières semaines. Le prix est inférieur à 0,1470 $, ce qui correspond au clivage du modèle à double sommet qui s’est produit il y a quelques mois. Il est également passé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours et a été soutenu par l’EMA de 200 jours. En outre, la pièce semble former un motif de drapeau baissier. Par conséquent, il y a une possibilité qu’il descende dans les prochaines sessions.

