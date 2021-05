Prévision de prix VeChain alors que les ventes de crypto-monnaie s’intensifient

Le prix de VeChain (VET / USD) a chuté vendredi alors que les investisseurs attendaient des données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis d’Amérique. L’EFP est tombé à 0,1065 $, soit 26% en dessous du sommet hebdomadaire de 0,1410 $.

Retraits VeChain

VeChain est un réseau de blockchain axé sur les entreprises à croissance rapide qui a débuté en 2015. Le réseau a migré de la blockchain Ethereum en 2018 et est maintenant la plus grande plate-forme de la plateforme VeChainThor. VET est le jeton natif qui alimente ce réseau, tandis que VTHO est le jeton qui détermine les coûts du gaz sur la plate-forme VeChainThor.

Ces dernières années, VeChain est devenu l’un des plus grands projets de blockchain au monde. En fait, l’EFP total en circulation vaut plus de 6,9 ​​milliards de dollars, ce qui en fait la 21e plus grande crypto-monnaie au monde. Le prix de l’EFP a augmenté de plus de 2 000% au cours des 12 derniers mois et de 500% cette année.

Cette croissance est principalement due à la performance globale du Bitcoin et des altcoins au cours des 12 derniers mois. Les analystes estiment que les politiques de taux d’intérêt bas et d’assouplissement quantitatif illimité de la Fed Ils ont contribué à faire grimper les prix des actifs plus risqués.

Le prix de VeChain a également augmenté en raison d’une activité importante sur la plate-forme VeChainThor. Ces dernières années, de nombreuses grandes entreprises chinoises telles que Walmart China, Haier, BYD et LVMH ont adopté la plateforme. D’autres entreprises telles que PricewaterhouseCoopers et Salesforce l’évaluent.

VeChain a fortement chuté la semaine dernière, car les inquiétudes concernant les taux d’intérêt élevés aux États-Unis et la réglementation en Chine ont éloigné les investisseurs des crypto-monnaies. Son prix est tombé à 0,06585 $, soit 76% en dessous de son plus haut historique.

Cette semaine, le prix s’est redressé alors que les investisseurs se sont précipités pour acheter la baisse. Les commentaires accommodants de Randal Quarles de la Réserve fédérale ont également contribué à faire grimper son prix.

Vendredi, le prix a chuté en raison de prises de bénéfices et tandis que les investisseurs attendaient les dernières données PCE des États-Unis, les économistes s’attendent à ce que les données montrent que le PCE a augmenté de plus de 3% en avril, tandis que le PCE Basic a augmenté de 2,9%. C’est un chiffre qui est suivi de près car c’est l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale.

Analyse des prix VeChain

Tableau des prix VeChain

Le graphique sur deux heures montre que le prix de l’EFP a grimpé à 0,1405 $ cette semaine. Il s’agissait d’un prix notable car il était légèrement supérieur au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2%. En cours de route, le prix a formé ce qui semble être une figure inversée de la tête et des épaules. En fait, la baisse actuelle semble faire partie de l’épaule droite.

Dans l’analyse de l’action des prix, une tête et des épaules inversées est généralement un signe haussier. Par conséquent, le prix est susceptible de rebondir car les investisseurs ciblent le niveau de retracement de 50% à 0,1578 $. Cependant, une baisse en dessous de 0,9037 $ invalidera cette prédiction.

