Prévision de prix VeChain Thor

Le jeton VeChain (VET) est l’un des deux jetons natifs de la blockchain VeChain, un projet qui vise à accélérer l’adoption de la blockchain dans le monde des affaires, principalement dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement. VET est un jeton utilisé pour le transfert réel de valeur au sein du réseau, tandis que le deuxième jeton de VeChain, VTHO, fonctionne comme des frais de gaz. VeChain a été fondée en 2015 par Sunny Lu et est sous la supervision de la Fondation VeChain.

Le but de VeChain est de perturber le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement dans le monde en utilisant la technologie blockchain pour suivre les produits. Les caractéristiques inhérentes à la blockchain, telles que son inviolabilité, la rendent particulièrement avantageuse dans certains domaines. Par exemple, la capacité de suivre les aliments améliore la confiance des consommateurs et aide à réduire les coûts (comme le démontre l’utilisation de VeChain chez Walmart Chine). D’autres exemples de cas d’utilisation incluent les produits de luxe et les voitures.

VeChain utilise le protocole de sécurité de preuve d’autorité, ce qui signifie que les nœuds produisant les blocs sont approuvés par le comité et répondent aux exigences strictes du KYC. Il existe d’autres types de nœuds qui prennent en charge le réseau via le jeton VET. Cependant, comme indiqué ci-dessus, les frais de transaction sont payés en VTHO plutôt qu’en VET, de sorte que la volatilité du prix de l’un n’affecte pas l’autre. Notez que VTHO est obtenu en détenant VET.

Au premier semestre 2021, VeChain a fait une percée : le prix du jeton VET est passé de ~ 0,02 $ en janvier à un sommet historique de 0,2782 $ en avril. Il est retombé à 0,05 $ en juillet, mais alors que le marché de la cryptographie se préparait à une autre course haussière, VeChain a fait de même.

Début septembre, le prix du jeton VET a plus que doublé et la pièce s’échangeait dans une fourchette d’environ 0,12 $ à 0,15 $. Les prévisions de prix des pièces d’EFP sont également solides, certains signes indiquant que c’est le bon moment pour acheter.

À la fin de la première semaine de septembre, les choses allaient bien pour FP, qui était sur le point de sortir du modèle de tasse et de poignée. Cependant, le jeton VeChain n’a pas réussi à maintenir la tendance haussière, passant au-dessous du support précédent à ~ 0,12 $. À plus grande échelle, GFS continue de fonctionner dans un biseau ascendant, ce qui signifie qu’il y a encore de grandes chances de reprise. Mais ces mouvements laissent des questions telles que “VeChain atteindra bientôt 1 $” en suspens pour le moment.

Comme il ressort clairement de l’analyse citée ci-dessus, les projections de VeChain Thor (VET) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix positifs ou négatifs pour l’EFP. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets VeChain Thor, l’environnement crypto en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Le prix de VeChain peut atteindre 3 $ en 2025, sur la base de certaines prévisions de prix de l’EFP pour 2025. Prenez-les avec le grain de sel, car les prévisions de prix à long terme de VeChain, comme celles de toute autre devise, sont sujettes à changement.

Non, il est peu probable que VeChain atteigne 10 $ d’ici la fin de 2025. Les prévisions de prix de VeChain pour 2025 ne mettent pas le prix de la pièce aussi haut pour le moment. Cependant, s’il y a une percée quelconque, il y a une petite chance, bien qu’elle soit encore négligeable pour le moment.

Non, VeChain (VET) n’atteindra presque certainement pas 10 $ en 2022. Cela impliquerait une croissance de quelques ordres de grandeur sur une très courte période, ce qui est peu probable. Les sources fournissant des prévisions de prix VeChain pour 2022 conviennent que cela ne se produira pas.

Il y a de fortes chances que le prix de VeChain augmente lors de la prochaine course haussière. Les analystes qui font des prédictions VeChain sont à l’aise de donner des chiffres tels que 0,25 $ à 0,3 $ dans leurs prévisions.

C’est probablement plutôt cool d’investir dans VeChain maintenant, car leur concept et leurs partenariats commerciaux sont solides. Les prévisions du prix des pièces d’EFP suggèrent que leur prix augmentera régulièrement, même s’il ne montera pas nécessairement en flèche.

L’avenir de la pièce VET semble prometteur car le réseau VeChain a des cas d’utilisation clairs et des partenariats solides. L’analyse fondamentale de VeChain et les prévisions de pièces VET suggèrent qu’il s’agit d’un bon investissement à conserver à long terme.

Il est difficile de dire si VeChain ou Solana est un meilleur investissement, car ils ont tous deux de bons fondamentaux. Il est probablement préférable de conserver les deux à long terme pour diversifier votre portefeuille, car les prévisions de prix de Solana et VeChain pour 2023, par exemple, ou 2025 semblent bonnes.

VeChain peut valoir près de 1 $ en 2021, sur la base des prévisions de prix de la crypto-monnaie VET de certains analystes pour 2021. Comme toujours, vous pouvez faire vos propres recherches pour déterminer quel sera le prix du jeton VET.

