Prévision de prix XRP après le partenariat de Ripple Labs avec le SBI du Japon

Le prix de Ripple (XRP / USD) a grimpé en flèche après que Ripple Labs a annoncé un déploiement majeur du service de liquidité à la demande (ODL) au Japon. La pièce a augmenté de plus de 15%, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 27 milliards de dollars. D’autres crypto-monnaies comme Cardano et Ether ont également gagné.

Ripple Labs se développe au Japon

Ripple est l’un des plus anciens projets de blockchain au monde. Contrairement à d’autres projets populaires comme Bitcoin et Ethereum, son objectif est de faciliter les paiements transfrontaliers. Il y parvient grâce au XRP et à son service de liquidité à la demande. Il s’est également associé à divers fournisseurs financiers tels que Santander, Azimo, Nium et TransferGo.

Dans un communiqué de presse, la société a annoncé qu’elle lançait la première offre ODL au Japon en s’associant à SBI Remit. SBI est la plus grande société de transfert d’argent au Japon. L’objectif de ce partenariat sera de faciliter les transactions entre le Japon et les Philippines. Dans un communiqué, Nobuo Ando de SBI a déclaré :

« Le lancement d’ODL au Japon n’est que le début, et nous sommes impatients de continuer à avancer vers la prochaine frontière de l’innovation financière, au-delà des paiements en temps réel uniquement aux Philippines, mais également dans d’autres parties de la région. »

Le nouveau développement est considéré comme un élément positif pour le prix de Ripple car il entraînera une augmentation de la demande de XRP. C’est aussi une validation que le système de paiement fonctionne. En particulier, cela arrive à un moment où Ripple Labs se bat contre un important procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC). L’agence allègue que la société a induit les investisseurs en erreur lors de sa vente symbolique. Il n’a pas non plus enregistré la levée de capitaux auprès de la SEC.

De plus, le partenariat intervient quelques mois après l’acquisition par Ripple Labs d’une participation de 40 % dans Tranglo, l’une des principales sociétés fintech en Asie. Il a également embauché un directeur général pour la région de l’Asie du Sud-Est.

Prévision de prix XRP

Le graphique journalier montre que le prix du XRP a formé un modèle à double fond à 0,5130 $ ce mois-ci. Dans l’action des prix, ce modèle est généralement un signe haussier. Il a réussi à passer au-dessus de la ligne de cou de ce motif à 0,700 $. De plus, la pièce se rapproche du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8%. Il est également soutenu par les moyennes mobiles à 50 et 100 jours. Par conséquent, la pièce est susceptible de continuer à se rallier alors que les taureaux pointent vers la prochaine résistance clé à 1 $.

