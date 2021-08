Prévision de prix XVG 2021, 2022, 2025 Crypto nouveaux médias

Verge est un projet numérique qui est entré dans l’espace crypto avec de nombreuses fonctionnalités impressionnantes pour attirer l’attention générale sur ses fonctionnalités. Il fonctionne avec la technologie blockchain et permet un taux de transaction plus rapide. Ces caractéristiques et bien d’autres qu’elle apporte en ont fait une affaire passionnante pour la plupart des investisseurs et des commerçants. Malgré ces fonctionnalités impressionnantes, vous avez toujours besoin d’informations détaillées sur la plate-forme et le jeton pour prendre une décision intelligente.

Connaître la prévision des prix et l’historique d’une crypto-monnaie est essentiel pour prendre une décision intelligente à son sujet. Ici, vous obtiendrez les informations essentielles sur XVG et les prédictions à ce sujet jusqu’à présent.

Qu’est-ce que Verge ?

Verge est une crypto-monnaie populaire lancée en 2014 sous le nom de « DogecoinDark », un nom introduit par Justin DSunerock. Verge donne la priorité à la confidentialité et au secret, et certains développeurs transfrontaliers le régissent. La pièce native de la crypto-monnaie est XVG. Verge, comme d’autres, est un projet numérique qui vise à résoudre certains des problèmes rencontrés par les commerçants et les investisseurs dans le secteur de la cryptographie. Il cherche à améliorer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs tout en rendant les transactions plus efficaces pour eux. C’est une pièce de confidentialité rentable.

La plate-forme utilise TOR et SSL pour le cryptage et pour améliorer la confidentialité des utilisateurs. De plus, les utilisateurs de cette plate-forme peuvent alterner entre les enregistrements publics et privés. Le réseau offre un minage plus accessible et plus rapide pour les utilisateurs. Il dispose de cinq algorithmes PoW différents pour l’exploitation minière, notamment Scrypt, Lyra2rev2 et X17.

L’offre en circulation de Verge est de 16 474 456 742 $ XVG. Verge a un volume de transactions de 16 474 456 742 $. Le rang de la pièce est 117 sur Coinmarketcap.

Cet article discutera de la prévision du prix XVG et si la pièce de monnaie est un investissement rentable.

Qu’est-ce que Verge apporte à la table?

Verge est entré dans l’espace crypto comme l’une des solutions à certains problèmes auxquels les commerçants et les investisseurs sont confrontés dans la sphère crypto. Entre autres avantages, voici quelques biens que le réseau apporte :

Verge donne la priorité à la confidentialité

La crypto-monnaie présente une innovation technologique qui lui permet de masquer certaines adresses IP et transactions. La crypto-monnaie utilise SSL et TOR pour le cryptage. Ce cryptage est une caractéristique qui suscite l’intérêt pour le projet. Cette fonctionnalité permet plus de sécurité et de confidentialité. Si vous voulez que votre entreprise ne soit pas soumise à un examen minutieux et que vous souhaitez masquer vos transactions, cette plate-forme le rend possible.

Les transactions avec Verge sont plus rapides

Le réseau de blockchain Verge est impressionnant. Les transactions sur le Verge sont plus rapides. Vous pouvez effectuer des transactions dans un délai plus court par rapport à ce qui se fait sur d’autres plates-formes. Grâce à la certification de paiement simple (SPV), la plateforme peut effectuer des transactions en 5 secondes. Ce niveau de vitesse est impressionnant. Il vous permet d’effectuer de nombreuses transactions sans vous laisser submerger. Vous pouvez l’échanger dans un échange crypto avec des frais de transaction abordables.

Historique des prix XVG

Verge a atteint un sommet historique en décembre 2017 lorsqu’il a vendu un jeton pour 0,3006 $. Il a enregistré son plus bas historique en février 2015, lorsqu’un jeton valait 0,000002170 $.

En 2018, Verge a connu un crash qui l’a laissé boiteux pendant de nombreux mois. Beaucoup de gens pensaient que la crypto-monnaie était sortie jusqu’à ce qu’elle reçoive un coup de pouce au début de 2021, lorsque le rallye était élevé, et que les choses ont changé pour le mieux. En janvier 2021, la valeur du jeton dépassait 0,01 $.

Le prix a fluctué au fil du temps, mais on espère qu’une influence haussière sur le marché verra le jeton améliorer son prix au fil du temps.

Analyse technique de prédiction de prix xvg sur le graphique par tradingview

Selon le graphique de 4 heures ci-dessus, on peut voir que le prix du verge se négocie actuellement juste en dessous de la MA à 50 jours et au-dessus de la MA à 100 jours. Le prix essaie d’atteindre l’extrémité supérieure de la bande de Bollinger, et nous pouvons voir le nouveau test de résistance à 0,33 $. Le support le plus proche se situe à 0,31 $.

Il y a eu des prévisions de prix Verge par plusieurs experts. En utilisant des outils techniques pour analyser le jeton, discutons de la prévision des prix à la limite.

Prévision de prix Verge par WalletInvestor

A partir de janvier 2021, le prix du XVG s’est amélioré. L’actif numérique est très volatil, mais il y a de l’espoir pour l’actif. La lutte entre les ours et les taureaux est quelque peu difficile, mais il y a de l’espoir. Alors que le marché s’effondrait, il y avait une tendance à la baisse du prix du jeton XVG, et il s’est vendu pour 0,02 $ par rapport au prix précédent de 0,04 $. Cependant, il y a eu une amélioration avec la reprise du commerce et la valeur du jeton a commencé à augmenter.

Si les taureaux continuent à avoir le dessus, la tendance à la hausse pourrait se poursuivre et le jeton vaudra jusqu’à 0,08 $ et jusqu’à 0,1 USD également. Bien qu’il s’agisse d’une augmentation impressionnante des prix, il y a de l’espoir pour une tendance plus à la hausse. Si l’élan haussier se maintient, le jeton peut valoir une valeur plus élevée.

Étant donné que la volatilité des prix est constante et que la possibilité d’une fluctuation est toujours présente, les baissiers pourraient dépasser le taureau dans la course au contrôle des prix. Si une tendance haussière se poursuit, le jeton pourrait supposer une tendance à la baisse. Cependant, le jeton devrait tenir bon et rester ferme. Si c’est le cas, il peut conserver une valeur bien supérieure à 0,03 $.

Prédictions de prix extrêmes par investisseur de portefeuille

Prévision de prix XVG 2021

En septembre 2021, le prix devrait atteindre un maximum de 0,002 USD, tandis que le minimum est fixé à 0,000001 USD.

Comme prévu par Wallet Investors, vers la fin de l’année, d’ici décembre, la valeur du jeton pourrait atteindre un maximum d’environ 0,1030 $ alors que le prix moyen est fixé autour de 0,0753 USD.

Prévision de prix limite par investisseur de portefeuille

Prévision de prix Verge 2022

Le jeton devrait entrer en 2022 avec une étiquette de valeur sur son jeton pouvant atteindre 0,0499 $. Compte tenu de la volatilité du marché des crypto-monnaies, cette valeur peut tomber à 0,0472 $ et maintenir le prix pendant quelques mois de plus. Si le maintien baissier du marché se poursuit, le jeton peut continuer à baisser jusqu’à ce qu’il atteigne un prix de 0,0300 $. Le jeton peut arrondir l’année avec une valeur de 0,118 $. Il est possible que la pièce XVG se négocie à 0,0911 $ vers la fin de l’année.

Prévision de prix XVG 2025

D’après l’analyse technique réalisée jusqu’à présent et la popularité attendue des crypto-monnaies, le prix du XVG devrait augmenter au cours des cinq prochaines années. Il est prévu que le prix du jeton Verge battra un maximum de 0,165 USD au début de 2025.

À la fin de 2025, la valeur du jeton devrait augmenter à 0,198 $. Le prix de négociation pourrait être proche de 0,136 $. Si les baissiers s’emparent du prix et renversent la tendance haussière, la valeur d’un jeton Verge XVG pourrait chuter à 0,0775 $.

Prévision du marché des prix Verge XVG

Les spécialistes du marketing se sont également inspirés de l’action des prix de la pièce crypto pour faire des prédictions Verge. Il est essentiel de savoir ce que les gens disent de l’actif virtuel pour vous permettre d’en avoir une solide connaissance. Voici les prédictions de certains sites d’analyse de marché crypto

Commerce de bêtes

Les prévisions de prix de TradingBeasts Verge XVG sont optimistes. Ils prévoient que Verge se vendra entre 0,0345322 $ et 0,0507827 $ à la fin de 2021. Ils ont exprimé une augmentation possible du prix d’ici 2024, de sorte qu’un jeton se vendra 0,0468312 $.

Prévision de prix Verge XVG TradingBeasts

Prix ​​de la pièce numérique

Digital Coin Price prévoit le prix actuel comme prix minimum de la crypto au fur et à mesure qu’il s’améliorera. La fin de 2022 pourrait voir le jeton se vendre pour 0,0572734300 $. Ils ont prédit que cette valeur pourrait augmenter à 0,0682010808 $ d’ici 2023 et 0,1485098139 $ d’ici 2028.

Prévision de prix XVG par DigitalCoin

CryptoGround

CryptoGround voit la valeur du jeton atteindre 0,0343 $ en une journée. Ils ont prédit que sur le long terme, le prix maximum attendu de XVG pourrait bientôt être de 0,1776 $, connaissant une augmentation de 395,53 pour cent. À long terme, XVG devrait être un bon investissement sur le marché de la cryptographie.

Prévision de prix XVG par CryptoGround

Ils sont optimistes quant au fait que l’équipe Verge pourrait conclure des accords de partenariat et des collaborations pour renforcer leur présence, leur impact et leur domination. Ils misent également sur l’intérêt des commerçants pour le jeton pour prévoir un avenir rentable pour la pièce compte tenu de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

Conseils sur le trading de Verge XVG

Vous avez peut-être des intérêts dans la crypto-monnaie, mais vous vous demandez si cela fera un investissement judicieux. À cet égard, une réflexion approfondie doit être accordée à certains facteurs. Cela aiderait si vous considériez ce que cette monnaie numérique apporte et ses performances sur le marché.

Vous devez étudier la prévision des prix pour déterminer si la crypto-monnaie Verge est un investissement rentable pour vous. Cela vous aidera également si vous êtes un investisseur ou un commerçant intelligent. Si vous faites vos devoirs et que vous vous préparez, tout ira bien. Il y a un risque à investir, et n’importe qui peut faire des gains et aussi subir des pertes. Voici quelques conseils d’investissement pour vous guider :

Faites vos propres recherches

Avant de négocier sur une crypto-monnaie, vous devriez avoir recherché l’actif numérique. Vous devez être au courant de l’analyse des prix Verge disponible et comprendre les moyennes mobiles et d’autres aspects. Ici, nous avons parlé de la prévision et de l’historique des prix de Verge pour vous donner une idée de ses performances sur le marché jusqu’à présent et des performances attendues dans le temps à venir. Il y a plus que vous devez savoir sur cette crypto-monnaie.

Investissez avec un esprit stable

Avant de négocier sur une crypto-monnaie, vous devez avoir recherché l’actif numérique. Vous devez être au courant de l’analyse des prix Verge disponible et comprendre la moyenne mobile et d’autres aspects. Ici, nous avons parlé de la prévision et de l’historique des prix de Verge pour vous donner une idée de ses performances jusqu’à présent et des performances attendues dans le temps à venir. Il y a plus que vous devez savoir sur cette crypto-monnaie.

Conclusion

D’après les prévisions de prix Verge de plusieurs sites d’échange de crypto-monnaie, la capitalisation boursière et le mouvement des prix jusqu’à présent, le prix futur de la pièce Verge devrait être plus élevé qu’il ne l’est actuellement. La monnaie Verge est un bon investissement. Vous pouvez acheter et vendre Verge et vous attendre à faire des bénéfices. Cependant, quel que soit l’investissement et les conseils financiers que vous recevez, il vous appartient de décider d’y investir.