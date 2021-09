Prévision de prix Zilliqa 2021 – ZIL atteindra-t-il bientôt 0,2 $?

La prévision haussière du prix du ZIL varie de 0,113 $ à 0,155 $.

Le prix du ZIL pourrait également atteindre 0,2 $ bientôt.

La prévision du prix du marché baissier ZIL pour 2021 est de 0,048 $.

Dans la prévision de prix Zilliqa (ZIL) 2021, nous utilisons des statistiques, des modèles de prix, ADX et bien d’autres informations sur ZIL pour analyser le mouvement futur de la crypto-monnaie.

Zilliqa est une blockchain publique et sans autorisation qui est créée pour fournir un débit élevé avec la possibilité de terminer des milliers de transactions par seconde. De plus, il cherche à résoudre le problème de la vitesse et de l’évolutivité de la blockchain en proposant le sharding comme solution de mise à l’échelle de deuxième couche. Plus encore, il abrite de nombreuses applications décentralisées et, à partir d’octobre 2020, il permettra le jalonnement et l’agriculture de rendement.

Zilliqa (ZIL) État actuel du marché

Selon CoinGecko, le prix Zilliqa se négocie à 0,084 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 63 303 717 $, au moment de la rédaction. Cependant, ZIL a augmenté de 4% au cours des dernières 24 heures.

De plus, ZIL a un approvisionnement en circulation de 12 531 956 331 ZIL et un approvisionnement maximal de 21 000 000 000. Actuellement, ZIL négocie sur des bourses de crypto-monnaie telles que Binance, Huobi Global, OKEx, FTX et Upbit.

Prévision de prix Zilliqa (ZIL) 2021

Zilliqa (ZIL) détient actuellement la 94e position sur CoinGecko. Prévision de prix ZIL 2021 expliquée ci-dessous avec un calendrier quotidien.

Graphique des prix ZIL/USDT Période quotidienne (Source : TradingView)

Le motif en coin descendant est un motif de continuation formé lorsque le prix rebondit entre deux lignes de tendance convergentes et descendantes. Il s’agit d’une formation graphique haussière, mais elle peut également indiquer des modèles d’inversion ou de continuation selon l’endroit où elle apparaît dans la tendance.

Actuellement, ZIL agite dans une fourchette de 0,08 $. Si le prix du ZIL monte, il atteindra le niveau de résistance de 0,137 $. Si la tendance s’inverse à la baisse, elle atteindra le niveau de support à 0,067 $.

Zilliqa (ZIL) Niveau de soutien et de résistance

Le graphique ci-dessous montre le niveau de support et de résistance de ZIL.

Niveau de support et de résistance ZIL/USDT (Source : TradingView)

D’après le calendrier quotidien ci-dessus, il est clair que les éléments suivants sont la résistance et le niveau de support de ZIL.

Niveau de résistance 1 – 0,117 $ Niveau de résistance 2 – 0,155 $ Niveau de résistance 3 – 0,201 $ Niveau de soutien 1 – 0,077 $ Niveau de soutien 2 – 0,048 $

Les graphiques montrent que ZIL a réalisé une tendance haussière au cours du mois dernier. Si cette tendance se poursuit, ZIL pourrait accompagner les taureaux dépassant son niveau de résistance à 0,201 $.

A l’inverse, si les investisseurs se retournent contre la crypto, le prix du ZIL pourrait chuter à près de 0,04 $, un signal baissier.

Indice directionnel moyen Zilliqa (ZIL) (ADX)

Regardons maintenant l’indice directionnel moyen (ADX) de ZIL. En règle générale, l’indice de direction moyenne (ADX) aide les traders de crypto à identifier la force d’une tendance, au lieu de sa direction réelle. Il peut être utilisé pour vérifier si le marché est en train de changer ou si une nouvelle tendance s’amorce. Il est associé à l’indice de mouvement directionnel (DMI) et comprend essentiellement la ligne ADX.

La plage de l’oscillateur est de 0 à 100. Une valeur élevée représente une tendance forte et une valeur faible indique une tendance faible. Il est souvent associé à des indicateurs directionnels.

Le graphique ci-dessus montre que l’ADX du ZIL reste au-dessus de la fourchette de 16,43, ce qui indique une tendance faible.

Conclusion

Avec les développements et mises à niveau ultérieurs qui se produisent au sein de la plate-forme ZIL. La crypto-monnaie ZIL a un bel avenir dans les jours à venir sur ce marché de la crypto. Cependant, il est possible de voir ZIL atteindre de nouveaux sommets.

La prévision haussière du prix ZIL 2021 est de 0,155 $. Comme indiqué ci-dessus, il peut même atteindre des sommets élevés, atteignant toutefois 0,2 $ si les investisseurs ont prévu que le ZIL est un bon investissement en 2021.

Clause de non-responsabilité: L’opinion exprimée dans ce tableau n’engage que l’auteur. Il n’est pas interprété comme un conseil en investissement. L’équipe de NewsCrypto encourage chacun à faire ses propres recherches avant d’investir.

