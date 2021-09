Prévision de prix Zilliqa : le ZIL est-il un bon investissement à long terme ?

Le prix du Zilliqa (ZIL / USD) a rebondi ces derniers jours, les investisseurs applaudissant les rendements relativement plus élevés du réseau et l’industrie en plein essor des jetons non fongibles (NFT). Le jeton ZIL se négocie à 0,1145 $, soit environ 30% au-dessus de son plus bas niveau ce mois-ci. Il a une capitalisation boursière totale de plus de 1,3 milliard de dollars, ce qui en fait le 83e plus grand projet de cryptographie au monde.

Le NFT est-il à la rescousse ?

Zilliqa est un projet de blockchain conflictuel depuis un certain temps. En conséquence, son classement général parmi toutes les crypto-monnaies a tendance à baisser. À son apogée, il s’agissait de l’un des 30 plus grands projets de crypto-monnaie au monde.

Les investisseurs et les développeurs ont adoré Zilliqa pour avoir été le pionnier du mécanisme de fragmentation. Dans la fragmentation, une transaction est divisée en blocs séparés, ce qui la rend plus rapide. Par exemple, si une transaction a 400 nœuds, la fragmentation les divisera en 10 nœuds et les résoudra.

Le plus grand défi pour Zilliqa est que d’autres projets de blockchain ont repris l’idée de la fragmentation et l’ont améliorée, d’une part, tandis que Zilliqa utilise une technologie de preuve de travail (PoW), d’autres plates-formes qui utilisent la fragmentation utilisent une preuve- d’enjeu. . (PoS). Un consensus PoS utilise des validateurs pour vérifier les transactions.

Par conséquent, la combinaison d’un mécanisme de consensus de preuve de participation et de fragmentation rend les plateformes comme Elrond et Avalanche incroyablement plus rapides et plus fiables. Le résultat est que très peu de projets blockchain sont exécutés sur Zilliqa à ce jour.

Pourtant, le prix de Zilliqa a augmenté pour deux raisons principales. Premièrement, les développeurs ciblent l’industrie NFT en pleine croissance. Récemment, une plate-forme connue sous le nom de Switcheo a lancé un marché NFT basé sur Zilliqa. Ils possèdent également Zilstars, un marché NFT basé sur leurs stars.

Néanmoins, comme dans d’autres projets de blockchain, Zilliqa fait face au défi difficile de rivaliser avec d’autres marchés de premier plan. Deuxièmement, la pièce a augmenté en raison de rendements de paris relativement plus élevés.

Prévisions de prix Zilliqa

Le graphique journalier montre que le prix du Zilliqa a connu une tendance haussière récemment. En cours de route, la pièce a formé un motif tête et épaules inversé. Il a également évolué le long des moyennes mobiles (MA) de 25 et 50 jours, tandis que le MACD reste au-dessus du niveau neutre.

Ainsi, bien que l’écosystème de Zilliqa soit confronté à des défis importants, il y a une chance qu’il se rétablisse. Si cela se produit, le prochain niveau clé à surveiller sera le niveau psychologique de 0,20 $. Ce prix est d’environ 80% au-dessus du niveau actuel.

La prévision de prix post Zilliqa : le ZIL est-il un bon investissement à long terme ? est apparu en premier sur Invezz.