Prévision de temps froid au Royaume-Uni : une explosion polaire glaciale à -9C déclenche un risque de Noël blanc – cartes | Météo | Des nouvelles

Les espoirs d’un Noël blanc ont été suscités par les météorologues en raison de deux fronts contrastés planant au-dessus de la Grande-Bretagne qui pourraient s’écraser l’un contre l’autre au cours du week-end festif. Les dernières cartes de température minimale de WXCHARTS montrent que le mercure pourrait plonger jusqu’à -9C le matin de Noël. Les températures glaciales devraient se poursuivre au cours des prochaines heures, restant à un minimum de -7 ° C dans une région d’Écosse et luttant pour dépasser le point de congélation dans de nombreuses régions du nord de l’Angleterre.

Cette tendance se poursuit avec des températures minimales pour l’Écosse en territoire négatif et une fois de plus luttant pour dépasser le point de congélation dans la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Les températures minimales devraient plonger à nouveau sous le point de congélation le matin du lendemain de Noël, tombant jusqu’à -5 ° C dans une région d’Écosse, bien qu’elles se réchauffent légèrement dans la plupart de l’Angleterre et du Pays de Galles au fur et à mesure que la journée avance.

Mais cette explosion polaire extrêmement froide augmente le risque de neige, les prévisionnistes avertissant que certains pays pourraient encore assister à un Noël blanc.

Les dernières cartes de risque de neige de Netweather montrent un risque de neige extrêmement élevé dans de vastes régions de l’Écosse et du nord de l’Angleterre le matin du jour de Noël.

Ce risque de neige s’étend rapidement plus au sud tout au long de la matinée, jusqu’aux Midlands et à l’East Anglia vers midi.

Le lendemain de Noël, les graphiques montrent un risque de neige de 70 pour cent dans presque tout le Pays de Galles, avant que ce risque ne se déplace vers le nord de l’Angleterre et finalement vers l’Écosse dans la soirée.

Les cartes de WXCHARTS montrent jusqu’à 16 cm de neige tombant sur le nord-ouest de l’Écosse le matin de Noël et 10 cm plus au sud au nord de la frontière tandis que le lendemain de Noël, 16 cm pourraient à nouveau tomber dans la même région de l’Écosse, le Pays de Galles étant touché jusqu’à 7 cm .

Le météorologue senior de Netweather, Nick Finnis, a prévu « une bataille contre l’air continental polaire froid et sec poussant au sud-ouest de la Scandinavie » qui se déroulera dans le centre du Royaume-Uni au cours du week-end de Noël.

Il a déclaré: « Nous assisterons à une transition progressive vers des conditions plus instables de l’ouest pour terminer la semaine et, avec elle, un air plus doux également.

« Mais, bien que l’air doux essaie de s’accrocher à travers le sud pendant le week-end de Noël, il aura une bataille contre l’air continental polaire froid et sec poussant au sud-ouest de la Scandinavie.

« La bataille semble se dérouler dans le centre du Royaume-Uni pendant le week-end de Noël et pourrait apporter de la neige pour certains. »

M. Finis a poursuivi: « Le jour de Noël sera probablement nuageux et humide à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, des épidémies de pluie et des pluies douces dans le sud au début, des pluies éparses dans le nord se transformant de plus en plus en grésil et en neige des collines au cours de l’après-midi, alors que l’air froid essaie de poussez vers le sud à travers le nord de l’Angleterre et le nord du Pays de Galles.

« Il y a une chance que du grésil et de la neige plus persistants se développent dans certaines parties du Pays de Galles, des Midlands, dans certaines parties du nord de l’Angleterre et dans l’est de l’Angleterre pendant la soirée et la nuit alors que des impulsions de pluie plus fortes poussent vers le nord et heurtent l’air continental polaire froid essayant de pousser sud-ouest.

« Incertitude jusqu’où le risque de neige ira au sud. L’Écosse est principalement sèche mais froide dans un vent d’est brut, loin des côtes orientales qui verront quelques averses de neige. »

Le météorologue du Met Office, Aidan McGivern, a prévu que l’air plus froid se déplacerait vers le sud le jour de Noël, le nord du Royaume-Uni subissant le plus gros des conditions de froid glacial.

Il a ajouté qu’il y a une « chance » de neige, principalement sur les hauteurs « mais peut-être pas exclusivement au moment où nous arrivons au Boxing Day ».

M. McGivern a déclaré dans ses dernières prévisions : » De plus en plus, l’air froid qui a été déplacé vers le nord et l’est recommence à dériver plus au sud, donc le jour de Noël, il fait plus froid dans le nord tandis que nous gardons l’air plus doux plus au sud .

« Ce sera toujours un affrontement entre le temps plus doux et plus instable vers le sud-ouest, et ce temps plus froid vers le nord.

« Vous pouvez voir cette limite, il semble donc très probable que pendant le week-end de Noël nous maintiendrons le temps doux, humide et venteux dans le tiers sud du Royaume-Uni.

« Il fera de plus en plus froid à mesure que vous vous situez plus au nord et assez froid pour certaines parties de l’Écosse.

« Alors que ces bandes de pluie montent à travers le pays, il y a toujours un risque de neige sur leur bordure nord.

« Principalement sur les collines, mais peut-être pas exclusivement au moment où nous arrivons au Boxing Day.

« Il y a encore beaucoup d’incertitudes concernant le week-end de Noël, mais il semble de plus en plus froid, en particulier dans le nord, tandis qu’il fait plus doux plus au sud et il y a toujours une chance de voir des trucs blancs. »