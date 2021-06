Prévision des prix Bitcoin 2021: pourquoi BTC pourrait atteindre 100 000 $ d’ici la fin de l’année

Un nouveau Bitcoin (CCC :BTC-USD) les prévisions de prix affirment que la crypto pourrait atteindre la barre des 100 000 $ d’ici la fin de 2021.

Cette prévision de prix pour Bitcoin provient de Bloomberg dans son dernier Crypto Outlook. Dans ce rapport, la publication pèse divers cryptos et comment elle s’attend à ce qu’ils se comportent dans les mois à venir.

Dans le cas de Bitcoin, il semble que BTC pourrait enregistrer des gains importants en 2021. Le rapport indique que la crypto est plus susceptible d’approcher 100 000 $ cette année que de retomber à 20 000 $.

Voici une citation directe de ce rapport.

“Environ 40 000 $ pourraient être le plafond de Bitcoin pendant un certain temps dans ce que nous considérons comme un marché haussier de crypto-actifs au repos. Ethereum n°2 évolue rapidement vers le statut de capitalisation boursière n°1 et a été l’un des principaux moteurs de l’indice Bloomberg Galaxy Crypto Index en 2021. Le Bitcoin est plus susceptible de reprendre son appréciation vers une résistance de 100 000 $ plutôt que de se maintenir en dessous de 20 000 $.