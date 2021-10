Prévision des prix Bitcoin : BTC/USD passe à 48 000 $

Prévision de prix Bitcoin – 1er octobre

La prévision de prix Bitcoin montre que BTC revisite le niveau de résistance de 48 000 $ car il vise un sommet de 52 000 $ autour de la limite supérieure du canal.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 52 000 $, 54 000 $, 56 000 $

Niveaux de support : 40 000 $, 43 000 $, 41 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD récupère actuellement plus haut de la zone de support de 43 287 $ et le premier actif numérique doit rester au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours pour commencer une autre augmentation. Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Bitcoin se situe toujours au-dessus de 47 000 $, car un pic de près de 50 000 $ a été observé avec ce récent rallye lors de la session européenne d’aujourd’hui, mais il recule actuellement alors que le marché se prépare pour un autre jour de bourse.

Prévision du prix du Bitcoin : le BTC gagnerait-il plus ?

Selon le graphique journalier, les traders pourraient voir que le prix du Bitcoin converge au-dessus du niveau clé de 48 000 $. La ligne de tendance MA à 9 jours est susceptible de dépasser la moyenne mobile alors qu’ils se préparent à créer plus de hausses. L’indicateur technique Relative Strength Index (14) se dirige vers le niveau 60 dans une tentative de passer probablement à la hausse. Cependant, la première résistance majeure est proche du niveau de 50 000 $ tandis que la résistance principale est toujours proche du niveau de 51 000 $.

De plus, une cassure nette au-dessus de ces niveaux pourrait donner le ton à une augmentation plus importante des niveaux de résistance à 52 000 $, 54 000 $ et 56 000 $. Pendant ce temps, si le prix du Bitcoin ne parvenait pas à franchir la résistance de 50 000 $, il pourrait amorcer une nouvelle baisse car le support initial à la baisse est proche du niveau de 45 000 $. S’il y a une cassure à la baisse en dessous de ce niveau, le prix pourrait connaître une forte baisse vers les niveaux de support de 40 000 $, 38 000 $ et 36 000 $ respectivement.

Tendance à moyen terme BTC/USD : haussière (graphique 4H)

Selon le graphique en données de 4 heures, le BTC/USD semble haussier alors que le marché continue de montrer un signe de tendance haussière depuis l’ouverture quotidienne. Cependant, les échanges intrajournaliers semblent toujours haussiers ; après le récent rebond à 46 934 $, qui est désormais un niveau de support clé. Pendant ce temps, tout mouvement baissier en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours pourrait localiser un support critique à 45 000 $ et moins.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, compte tenu du récent rebond marqué, le prix du Bitcoin pourrait poursuivre son rallye haussier jusqu’à une résistance de 50 000 $. Une montée au-dessus de la limite supérieure du canal peut pousser davantage le prix du BTC au niveau de résistance de 50 000 $ et plus. Tel qu’il apparaît maintenant, il semble que les ours pourraient revenir sur le marché car l’indice de force relative (14) pourrait passer en dessous du niveau 70, suggérant un mouvement baissier.

