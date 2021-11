Prévision des prix d’Axie Infinity (AXS) alors que l’industrie du métaverse est en plein essor

Le prix d’Axie Infinity (AXS / USD) s’est récemment trouvé dans une fourchette étroite alors que le rallye spectaculaire du mois dernier s’estompe. AXS se négocie à 135 $, quelques points en dessous de son sommet historique de plus de 165 $. Sa capitalisation boursière totale a atteint plus de 8 milliards de dollars, ce qui en fait la 24e plus grande crypto-monnaie au monde.

L’envie s’estompe

Axie Infinity est un projet majeur de blockchain à la convergence du métaverse, des jeux et des jetons non fongibles (NFT). Le projet permet aux gens de créer et de jouer à des jeux virtuellement. Ces joueurs sont ensuite récompensés par le jeton AXS qui peut ensuite être converti en espèces.

Axie Infinity est devenu incroyablement populaire auprès des utilisateurs. Il compte chaque jour des millions d’utilisateurs du monde entier.

La plate-forme est dans l’un des domaines technologiques à la croissance la plus rapide aujourd’hui. Premièrement, le jeu est une industrie de plusieurs milliards de dollars qui devrait continuer à croître dans les années à venir. Deuxièmement, l’industrie du NFT génère des millions de ventes chaque mois. Et c’est une industrie relativement petite qui connaîtra une forte croissance à l’avenir.

Par exemple, les données compilées par Crypto Slam montrent qu’Axie Infinity a vendu du NFT pour plus de 25 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.

Troisièmement, Axie Infinity est dans l’industrie du métaverse. Il s’agit d’une industrie où les gens interagissent les uns avec les autres dans un écosystème virtuel. C’est une industrie qui devrait croître si vite. En fait, dans un communiqué la semaine dernière, Facebook a annoncé que sa société holding sera connue sous le nom de Meta. Meta est l’abréviation de métaverse.

Et dans une autre déclaration lundi, Microsoft a annoncé qu’il se dirigeait vers l’industrie. Vos premières solutions du secteur seront intégrées à Microsoft Teams, qui comprendra des avatars numériques. La société espère introduire d’autres solutions similaires à l’avenir.

Prévision de prix Axie Infinity

Le graphique sur quatre heures montre que le prix AXS a récemment été dans une fourchette étroite. Cette consolidation est intervenue après un rebond important en octobre. Le prix reste au-dessus de la ligne de tendance haussière indiquée en noir. Il est également légèrement inférieur au niveau de résistance clé à 155 $, qui était le plus haut niveau en octobre.

Par conséquent, il est possible que le prix d’Axie Infinity connaisse bientôt une cassure haussière. Cette cassure sera confirmée si elle parvient à passer au-dessus de la résistance à 155 $.

La prévision des prix post Axie Infinity (AXS) en tant que booms de l’industrie du métaverse est apparue en premier sur Invezz.