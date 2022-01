Prévision des prix des ordinateurs Internet : sur le point de bondir de 12 %

Le prix de l’Internet Computer (ICP / USD) a augmenté mardi alors que la demande pour la devise a rebondi. La pièce a atteint un sommet intrajournalier de 31,75 $, qui était le plus haut niveau depuis le 9 décembre. Il a augmenté de plus de 50 % par rapport au niveau le plus bas de décembre.

Analyse fondamentale de l’ICP

Internet Computer est un projet de blockchain développé par Dfinity, une société basée en Suisse. L’objectif du réseau était de changer la façon dont les développeurs créent des applications décentralisées (dApps).

Peu de temps après son lancement, le prix de l’ICP a atteint un sommet historique de 97 $. Il est même devenu l’une des dix premières crypto-monnaies le jour même de son lancement. Aujourd’hui, la pièce a chuté de plus de 67%, tandis que son classement parmi les plus grandes crypto-monnaies est tombé à 35 $.

L’ordinateur Internet est différent des autres plates-formes de contrats intelligents comme Ethereum. D’une part, votre réseau est structuré en quatre couches appelées peer-to-peer, consensus, routage des messages et une couche d’exécution qui exécute les conteneurs lorsque les messages sont reçus.

Aujourd’hui, de nombreux développeurs ont adopté le réseau informatique Internet, bien que l’utilisation soit encore inférieure à celle d’Ethereum et de Binance Smart Chain. Par exemple, alors qu’Uniswap est construit avec Ethereum et Polygon, son interface est construite avec Internet Computer.

D’autres plates-formes bien connues créées sur Internet Computer sont Osmosis, DStar et Earth Wallet. Pourtant, le plus grand défi pour Internet Computer sera d’attirer de grands développeurs sur le Web.

On ne sait pas pourquoi le prix des ordinateurs Internet a augmenté mardi. Il se peut que certains acheteurs achètent la récente baisse. En outre, il se pourrait qu’ils applaudissent le lancement, la semaine dernière, d’un pont reliant Internet Computer et Ethereum.

Le pont, connu sous le nom de Terabethia, permet la communication entre les chaînes et les transferts d’actifs entre les deux chaînes de blocs.

Prévision des prix des ordinateurs Internet

Le graphique sur quatre heures montre que le prix ICP s’est bien comporté ces dernières semaines. En conséquence, il a réussi à dépasser le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6%. Il a également grimpé légèrement au-dessus de la résistance clé à 29,90 $, qui était le plus haut niveau le 27 décembre.

Le prix de l’Internet Computer a également dépassé les moyennes mobiles à 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) indique une hausse. Par conséquent, il y a une chance que la devise continue d’augmenter alors que les haussiers ciblent le niveau de retracement de 38,2% à 35 $.

