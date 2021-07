Prévision des prix du réseau Pi 2021-2028 ⋆ Crypto nouveaux médias

Qu’est-ce que le réseau Pi ?

Pi network est un projet de crypto-monnaie dont le but est de rendre le minage de crypto accessible à tous les utilisateurs. La centralisation des monnaies numériques de première génération telles que Bitcoin les a rendues inaccessibles aux utilisateurs quotidiens. Ainsi, un mineur Pi bénéficiera d’une accessibilité améliorée, contrairement à un mineur Bitcoin.

Le réseau Pi a été développé par des diplômés de l’Université de Stanford et permet aux utilisateurs d’extraire des pièces à partir de son application mobile. Les transactions sont validées sur un enregistrement distribué lors du minage. Pi est alimenté par la technologie blockchain.

La phase 1 du projet a été lancée en 2019 le jour Pi, le 14 mars, et une application téléphonique gratuite pour l’exploitation minière Pi. En juin 2019, la plate-forme de réseau Pi avait atteint plus de 100 000 utilisateurs actifs. Le projet a été plus populaire en août 2019, comme le montre le graphique suivant :

Source : Changelly.com

La phase 2 du projet a été lancée un an plus tard et la plate-forme de réseau Pi a atteint plus de 3,5 millions d’utilisateurs. L’application Pi a commencé à diffuser des publicités sur le réseau Pi en mai 2020, et ces publicités ont fourni des fonds pour financer le projet de réseau Pi. En mars 2021, le réseau Pi avait atteint 14 millions d’utilisateurs après avoir franchi la barre des 12 millions en février.

La plate-forme de réseau Pi fournit une infrastructure sur laquelle s’exécute Pi Coin. Tout comme d’autres cryptos tels que Bitcoin, il est nécessaire de protéger sa rareté. C’est pourquoi il passe par un processus régulier de « réduction de moitié ». Le nombre de pièces qu’un mineur obtient pour traiter de nouvelles transactions est réduit de moitié après avoir atteint un jalon.

Après que la blockchain Pi ait atteint 100 000 utilisateurs, l’extraction de pièces Pi a été réduite de moitié, passant de 1,6 par heure. Il a de nouveau été réduit de moitié à 0,4 après que sa base d’utilisateurs ait atteint 1 million, et de nouveau à 0,2 π après avoir atteint 10 millions. Cette tendance devrait continuer à atteindre 0 après avoir atteint 1 milliard d’utilisateurs.

Source : Capital.com

Pendant l’extraction de crypto-monnaie Pi, le nœud Pi utilise un algorithme de consensus basé sur le Stellar Consensus Protocol (SCP) pour valider les transactions et parvenir à un consensus avec d’autres nœuds Pi. Certains utilisateurs de Pi y voient un moyen de participer à la cryptographie à partir de zéro et de réaliser des bénéfices à l’avenir.

Pouvez-vous acheter de la crypto-monnaie Pi ?

Si vous envisagez d’acheter de la crypto-monnaie Pi et de la stocker dans votre portefeuille Pi, il convient de noter que ce n’est pas possible. Les développeurs qui ont exploité la crypto-monnaie Pi n’auront la possibilité d’échanger ou de retirer leur crypto Pi qu’au cours de la phase 3, lorsque la pièce du réseau Pi sera passée à une blockchain complètement décentralisée. Les pièces Pi ne peuvent pas prendre en charge les transactions de transfert pendant la phase de test. Cela aidera à empêcher les faux comptes d’acquérir de nombreuses pièces Pi.

Les soldes du portefeuille du réseau Pi seront honorés lorsque le réseau Pi passera du réseau de test Pi au réseau principal après le déploiement complet du protocole blockchain. Ainsi, les pièces Pi ne sont pas disponibles pour le trading sur les plateformes de trading ou les échanges de crypto-monnaie.

Après le lancement de la phase 3, les détenteurs de devises Pi auront le contrôle total de leurs clés de portefeuille publiques et privées et utiliseront des pièces Pi pour acheter des produits et services sur le marché Pi et les échanger contre de la monnaie fiduciaire. Sans clés, les détenteurs de crypto-monnaie Pi ne peuvent pas transférer ou dépenser l’argent dont ils disposent.

L’application de téléphone Pi coin est équivalente à un portefeuille de crypto-monnaie, et elle est normalement liée au compte Facebook ou au numéro de téléphone de l’utilisateur. Comme d’autres blockchains publiques comme Bitcoin, le réseau Pi permettra aux portefeuilles externes de conserver les pièces Pi et d’effectuer des transactions en les soumettant à la blockchain. Cependant, les développeurs n’ont pas encore publié le code source.

Les développeurs Pi ont également introduit l’application mobile Pi Brainstorming en décembre 2020 pour permettre aux utilisateurs de rejoindre des projets, de proposer des idées d’applications et d’engager d’autres utilisateurs.

De nombreux utilisateurs de Pi accumulent la pièce Pi en anticipant que la valeur de la pièce Pi augmentera après le lancement de la phase 3. Lorsque la valeur de la devise Pi augmentera, cela apportera de bonnes nouvelles aux mineurs.

Bien que le taux d’extraction des pièces Pi ait été réduit de moitié, les utilisateurs peuvent se connecter avec d’autres mineurs du réseau Pi. Pour qu’un nouvel utilisateur rejoigne le réseau Pi, il doit avoir un code d’invitation d’un autre utilisateur du réseau Pi.

Certains amateurs de crypto-monnaie ont déjà commencé à faire des prévisions sur le prix des pièces Pi. Dans la section suivante de cet article, nous discuterons de la façon dont la valeur de la pièce Pi changera lorsqu’elle commencera à être négociée.

Prévision du prix du réseau Pi (2021-2028)

Le prix de Pi peut être prédit de la même manière que la prévision de prix Bitcoin.

La réponse au réseau n’a pas été mauvaise. Le graphique suivant montre la réponse en 2020 :

Source : Publier0x

Comme les autres crypto-monnaies lancées, la valeur de la pièce Pi est très susceptible de commencer à un niveau bas par rapport au dollar américain et d’augmenter à mesure qu’elle attire et gagne plus d’utilisateurs.

Mais qu’ont dit certaines plateformes à propos de la prévision des prix du réseau ?

Obtenons quelques réponses.

Le 18 mars, Digitalcoinprice.com a fait une prévision de prix Pi pour 2021-2025. Ils ont prédit que la valeur du prix du jeton Pi passerait de 0,0107 $ en moyenne par rapport au dollar américain en 2021 et atteindrait 0,0127 $ en 2022. Ils ont également prédit que la valeur de la pièce Pi atteindrait 0,0212 $ d’ici 2025. La valeur de la monnaie numérique atteindra 0,0319 $ d’ici 2028 .

Source : Digitalcoinprice.com

Cependant, Digitalcoinprice.com a supprimé ces informations de son site Web le 19 mars.

Wallet Investor, un service de prédiction de prix basé sur un algorithme, a fait une prédiction de prix de pièce Pi de 0,0132 $ et un inconvénient de 0,00743 $.

Selon l’échange crypto Changelly, si la pièce Pi est lancée d’ici la fin de 2021, le cas du taureau pourrait voir le prix du réseau Pi atteindre 1 $ en fonction du nombre d’échanges et d’utilisateurs qui l’adoptent. Les prévisions de prix du réseau Changelly Pi montrent également que le prix de Pi pourrait atteindre 5 $ d’ici 2025.

Verdict final sur Pi Coin

Le réseau Pi est un réseau de contrats intelligents destiné à offrir un accès public à l’utilisation des crypto-monnaies.

Contrairement au minage de Bitcoin, le projet de crypto-monnaie du réseau Pi vise à garder le minage de crypto accessible à tous les utilisateurs. Il résoudra le problème d’inaccessibilité introduit par la centralisation des pièces de première génération comme la pièce numérique Bitcoin.

Le réseau Pi permet à ses utilisateurs d’extraire des pièces à partir de son application mobile et d’effectuer des transactions. Les transactions sont validées sur un enregistrement distribué lors de l’exploitation minière à l’aide de l’application réseau Pi.

Pi passe par une «réduction de moitié» régulière pour le protéger de la pénurie. Le nombre de pièces qu’un mineur obtient pour traiter de nouvelles transactions est réduit de moitié après avoir atteint un jalon.

FAQ

Quand la crypto-monnaie Pi entrera-t-elle sur le marché des crypto-monnaies ?

La crypto-monnaie Pi sera lancée au cours de la phase 3 du développement du réseau Pi. La date de sortie n’a pas été annoncée. Néanmoins, cela sera déterminé par la progression de la phase de test et la cotation de la monnaie numérique sur les bourses du marché des crypto-monnaies.

Quelle est la valeur attendue de Pi ?

Actuellement, Pi n’a aucune valeur et n’a été répertorié sur aucune plate-forme d’échange de crypto-monnaie. Bien qu’il soit difficile de prédire sa valeur avant le lancement, la prévision des prix du réseau Pi montre que la valeur du réseau Pi commencera à environ 0,01 par rapport au dollar américain. Si cette prévision de prix Pi se réalise, ce sera une excellente nouvelle pour les mineurs.

La crypto Pi est-elle un bon investissement ?

Actuellement, vous ne pouvez pas échanger la crypto-monnaie Pi. Si vous pensez que le projet de réseau Pi lancera une crypto accessible qui ne coûte pas cher aux utilisateurs chaque jour, vous pouvez commencer à exploiter Pi. Vous pouvez également attendre de l’acheter lors d’un échange.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.