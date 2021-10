Prévision des prix Ethereum: ETH/USD grimpe de 2,93%

Prédiction des prix Ethereum – 25 octobre

Si le prix de l’Ethereum se prépare à la tendance haussière, la pièce sera techniquement et fondamentalement prête à dépasser les 4300 $ respectivement.

Marché ETH/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 4 500 $, 4 700 $, 4 900 $

Niveaux d’assistance : 3 800 $, 3 600 $, 3 400 $

ETHUSD – Graphique journalier

L’ETH/USD se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours dans le canal ascendant. La deuxième plus grande crypto-monnaie pourrait relancer une autre course haussière au-dessus de 4200 $ si le prix du marché se rapproche de la limite supérieure du canal. Par conséquent, la cassure au-dessus de cette barrière est le premier signal nécessaire pour qu’un haussier pousse plus haut.

Prédiction du prix Ethereum: le prix Ethereum pourrait exploser

Pour l’avenir, si le prix de l’Ethereum continue de grimper, le premier niveau de résistance pourrait se situer à 4 300 $, car il pourrait également être suivi de 4 400 $. Cependant, une résistance supplémentaire peut également être trouvée à 4 500 $, 4 700 $ et 4 900 $ respectivement. D’un autre côté, si le prix de l’Ethereum passe en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours, il pourrait atteindre le premier niveau de support à 3900 $.

En dessous, rester en dessous des moyennes mobiles peut conduire à des niveaux de support critiques à 3 800 $, 3 600 $ et 3 400 $. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) passe au-dessus du niveau 65, ce qui indique que les acheteurs tentent de prendre le contrôle de la dynamique du marché et cela pourrait également signifier qu’un autre signal de l’ETH pourrait bientôt repousser au-dessus de 4300 $.

En comparaison avec Bitcoin, le graphique journalier montre que la ligne rouge de la MA à 9 jours essaie de dépasser la ligne verte de la MA à 21 jours. Cependant, dans la mesure où le prix reste supérieur aux moyennes mobiles, il est possible que des avantages supplémentaires puissent être obtenus à long terme. Par conséquent, la prochaine clé de résistance au-dessus de cette barrière est proche du niveau 6800 SAT. Si le prix continue d’augmenter, il pourrait même dépasser les 7000 SAT et plus.

ETHBTC – Graphique journalier

Cependant, si les ours se regroupent et passent en dessous des moyennes mobiles, le niveau de support de 6300 SAT peut se jouer avant de passer au support critique à 6200 SAT et en dessous. L’indice de force relative (14) se déplace autour du niveau 53, ce qui indique un mouvement latéral.

