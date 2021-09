Prévision du prix de Filecoin avant la journée de démonstration du Launchpad

in

Le prix de Filecoin a grimpé en flèche lundi alors que les traders attendaient le prochain jour de démonstration. Le jeton FIL a atteint un sommet de 62 $, ce qui était le plus haut niveau depuis jeudi. Il est en hausse de plus de 25 % par rapport à son plus bas niveau de vendredi.

Croissance de l’écosystème Filecoin

Filecoin (FIL / USD) est un projet de blockchain à croissance rapide qui change l’industrie du stockage. Les développeurs ont créé une plate-forme qui permet aux personnes et aux entreprises de stocker des fichiers de manière décentralisée. Ils stockent ces documents sur des ordinateurs appartenant aux membres de l’écosystème.

Les données compilées par les développeurs montrent qu’il existe plus de 260 000 CIDS, 765 fournisseurs uniques et plus de 28,42 PIB stockés dans leur écosystème.

Ces derniers mois, le cas d’utilisation de Filecoin a considérablement augmenté. Par exemple, Dapper Labs a récemment intégré Filecoin pour fournir un métaverse de jeu sur la blockchain Flow.

De même, Near Protocol a adopté Filecoin comme fournisseur de stockage. Il possède également des fonctionnalités d’interopérabilité avec des projets de blockchain populaires tels que Hedera Hashgraph et Chainlink.

Filecoin est également un acteur de premier plan dans le secteur des jetons non fongibles (NFT). En juillet, OpenSea a annoncé avoir lancé une fonctionnalité pour geler NFT à l’aide du réseau Filecoin. Toute cette adoption par les utilisateurs a contribué à porter la capitalisation boursière totale de Filecoin à plus de 6,8 milliards de dollars.

Le prix de Filecoin est à la hausse alors que les investisseurs attendent le Launchpad Demo Day prévu pour mardi cette semaine. Certaines des plateformes qui feront la démonstration lors de cette journée de démonstration seront Blockbets, Inflow Music, Huddin et Mona Gallery.

Prévision de prix Filecoin

Le graphique journalier montre que le prix du FIL a subi une pression intense ces derniers temps. Le jeton est en baisse de près de 50% par rapport à son pic de septembre. En même temps, il a formé ce qui ressemble à un motif de tête et d’épaules. En fait, le prix est actuellement légèrement en dessous de la ligne de cou de ce modèle.

Il est également passé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et 50 jours, tandis que le MACD est sur une tendance baissière.

Par conséquent, il est possible que le prix du Filecoin reprenne la tendance baissière, car les baissiers ciblent le niveau de support clé à 40 $. D’un autre côté, un mouvement au-dessus de la ligne de cou à 66 $ invalidera la vue baissière.

La prévision des prix post Filecoin avant le jour de la démo Launchpad est apparue en premier sur Invezz.