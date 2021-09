Prévision du prix de l’Ethereum après une vente incessante | Invezz

in

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) n’était pas loin derrière la vente de crypto-monnaie qui s’est produite mardi. La pièce a baissé jusqu’à 20%, annulant la plupart des gains récents. Son niveau le plus bas mardi était le plus bas depuis plus de 2 semaines.

Bitcoin provoque l’effondrement des crypto-monnaies

Le prix d’Ethereum a chuté de façon spectaculaire mardi après la chute de Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie. Le prix du Bitcoin a baissé jusqu’à 18% alors que les investisseurs réfléchissaient aux nouvelles d’El Salvador.

Le gouvernement du pays a donné cours légal au Bitcoin, ce qui en fait le premier pays à le faire. Dans le même temps, il a acheté son premier bit de Bitcoin qui valait plus de 20 millions de dollars. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour Bitcoin, la nouvelle avait déjà un prix.

En tant que tel, le prix a chuté alors que les investisseurs vendaient la nouvelle. Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont diminué en raison de la corrélation étroite qui existe dans l’industrie des crypto-monnaies.

Le prix d’Ethereum a également chuté en raison des performances du secteur de la finance décentralisée (DeFI). Les données compilées par DeFiPulse ont montré que la valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème a chuté de plus de 9 milliards de dollars, à environ 90 milliards de dollars.

Les performances DeFi sont importantes car Ethereum est la plate-forme leader du secteur. La plupart des plateformes telles que Aave, Curve Finance et Compound ont connu une baisse significative de TVL.

Pendant ce temps, les données en chaîne montrent des idées mitigées sur Ethereum. Selon Glassnode, le nombre d’adresses actives a considérablement diminué pendant la liquidation. Dans le même temps, les frais totaux sur le réseau Ethereum ont eu une tendance à la hausse. Le prix du gaz Ethereum a également augmenté, comme indiqué ci-dessous. Bien que ce soit une chose positive, elle est nettement inférieure à ce qu’elle était avant le récent accident.

Prévisions de prix Ethereum

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de l’ETH a rencontré une résistance substantielle au niveau de 4 025 $. Puis il a considérablement diminué mardi. En plus de la justification Bitcoin décrite ci-dessus, cette baisse était principalement due à des raisons psychologiques, étant donné que la devise est passée à un niveau psychologique clé. C’est le même scénario qui s’est produit au cours des deux dernières semaines lorsque Bitcoin est passé à 50 000 $.

La pièce est passée en dessous de la moyenne mobile de 25 jours, tandis que le MACD était dans une tendance baissière. Par conséquent, je soupçonne que l’ETH va bientôt se redresser alors que les investisseurs regardent le plus haut historique à 4 300 $. Avant cela, la pièce est susceptible de se consolider lorsqu’une bataille s’ensuit entre les taureaux et les ours.

