Prévision du prix de l’Ethereum: le modèle à double sommet présente de nouveaux risques

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) a reculé vendredi dans le cadre du règlement général de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a baissé de plus de 7,7% pour s’échanger à 2 634 $. Cette baisse a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 304 milliards de dollars.

Tableau des prix ETH

Retraits d’Ethereum

L’éther est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde après Bitcoin. Le réseau Ethereum aide les développeurs à créer des applications décentralisées telles que celles des secteurs DeFi et des jetons non fongibles (NFT).

En fait, Ethereum avait été utilisé pour construire la plupart des plus grandes plates-formes DeFi comme Aave, Maker et Uniswap. Au total, selon DeFi Pulse, les plus grandes plates-formes DeFi ont plus de 64 milliards de dollars de valeur verrouillée totale.

Récemment, en raison de la congestion d’Ethereum et des frais de gaz élevés, de nombreux développeurs ont commencé à se tourner vers d’autres plateformes concurrentes telles que Polkadot, Solana et Binance Chain.

Le prix de l’ETH a chuté aujourd’hui après qu’Elon Musk a envoyé un tweet suggérant qu’il était tombé amoureux de Bitcoin, une crypto-monnaie dans laquelle Tesla a investi. Bitcoin a chuté de plus de 5% après le tweet, tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a été suivie par CoinMarketCap a chuté de 7,67% à plus de 1,64 billion de dollars. Cela fournit plus de preuves que Bitcoin et d’autres altcoins ont une corrélation étroite.

Pourtant, certains analystes pensent que la valeur utilitaire d’Ethereum et les mises à jour continues pour le faire passer à un concept de preuve de participation seront utiles. Ils citent également l’augmentation continue des transactions comme catalyseur de la reprise du prix.

Le prix d’Ethereum a également baissé avant les derniers chiffres de la masse salariale non agricole aux États-Unis. Les données publiées jeudi ont montré que le nombre d’Américains déposant des demandes de chômage est tombé à moins de 400 000 pour la première fois depuis le début de la pandémie. . Et les analystes pensent que le taux de chômage continuera de baisser, il est donc possible que la Fed commence à devenir agressive, ce qui est une mauvaise chose pour l’Ether et les autres crypto-monnaies.

Prévision de prix Ethereum

Tableau des prix de l’Ethereum

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de l’éther a bondi à 2 885 $ jeudi, puis s’est retracé. Ceci est notable car le prix s’est approché du précédent sommet à 2 915 $. En tant que tel, le graphique montre clairement que la crypto-monnaie a formé un motif à double sommet dont le décolleté est à 2 183 $. Il a également franchi les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et 50 jours.

Par conséquent, ne trouver aucun acheteur au-dessus de 2 915 $ signifie que le jeton pourrait continuer à baisser alors que les ours ciblent la ligne de cou à 2 183 $.

