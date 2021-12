Prévision du prix de l’Ethereum lorsqu’il chutera à nouveau | Invezz

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) a effacé la plupart des gains réalisés dimanche alors que la vente de la crypto-monnaie gagnait du terrain. La pièce se négocie à 3,984 $, soit près de 5% en dessous du plus haut niveau de dimanche. Cette baisse porte sa capitalisation boursière totale à plus de 474 milliards de dollars.

La vente massive de crypto-monnaies continue

Le prix d’Ethereum a atteint un sommet historique de plus de 4 800 $ en novembre. Depuis lors, le prix de la pièce a chuté de près de 20 % et elle a perdu plus de 30 milliards de dollars en valeur. Ce n’est pas le seul, puisque d’autres devises comme Bitcoin, Solana et Ripple ont subi une forte baisse. Au total, les crypto-monnaies ont perdu plus de 800 milliards de dollars en valeur ces dernières semaines.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Il y a une raison principale à cette faiblesse. Premièrement, la Réserve fédérale envisage de réduire ses outils de réponse à la pandémie à un rythme relativement plus rapide que prévu. Lors de la dernière réunion, la banque a décidé de commencer à ralentir le rythme de ces achats.

Maintenant, avec la hausse de l’inflation et le resserrement du marché du travail, les analystes estiment que la banque va accélérer le rythme de liquidation des achats. En théorie, les actifs à risque comme Ethereum et Bitcoin ont tendance à sous-performer lorsque la Fed est devenue agressive.

Une autre raison possible de la liquidation des prix d’Ethereum est la prise de bénéfices à l’approche de la fin de l’année. Ethereum a déjà augmenté de plus de 400% depuis le début de l’année. En tant que tel, de nombreuses fourches ont commencé à fermer leurs portes.

Il y a aussi des raisons techniques. Dans la plupart des cas, lorsqu’un actif génère un gros profit, il entre généralement dans une phase de distribution au fur et à mesure que l’argent intelligent sort.

Pourtant, il y a des raisons de croire que le prix Ethereum se comportera bien à l’avenir. Contrairement à de nombreuses plateformes blockchain, il est largement utilisé pour créer des applications décentralisées (DAPP). Par exemple, les plates-formes DeFi construites avec Ethereum ont une valeur verrouillée totale de 180 milliards de dollars. Ce chiffre est plus élevé que les autres plates-formes combinées.

Prévision de prix Ethereum

Le graphique journalier montre que le prix de l’ETH a évolué latéralement ces dernières semaines. La pièce est légèrement inférieure aux moyennes mobiles à 25 et 50 jours. Il est également légèrement inférieur au niveau de support clé à 4 368 $, qui était le niveau le plus élevé le 12 mai. Le MACD s’est également légèrement déplacé en dessous de la ligne neutre.

Par conséquent, alors que le prix de l’Ethereum est sous pression, un rallye haussier ne peut être exclu d’ici la fin de l’année.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent