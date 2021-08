Prévision du prix des pièces de monnaie Binance après le piratage de Poly Network | Invezz

in

Le prix de Binance Coin (BNB / USD) est resté stable même après une attaque majeure sur l’un des projets construits avec Binance Smart Chain. La pièce a bondi à un sommet de plusieurs mois de 382,50 $, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 64 milliards de dollars.

Piratage de réseau poly

La plus grande histoire de cryptographie de cette semaine concerne le piratage de Poly Network. Pour commencer, Poly Network est un projet de blockchain qui aide à mettre en œuvre l’interopérabilité de plusieurs chaînes comme Bitcoin, Neo, Ethereum et Zilliqa. Le réseau Decentralized Finance (DeFi) est construit à l’aide de la technologie Binance Smart Chain.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Dans un communiqué publié mardi, les développeurs ont déclaré que les pirates avaient réussi à déplacer plus de 600 millions de dollars de pièces de leur écosystème. L’équipe a également partagé les adresses numériques vers lesquelles les fonds ont été transférés et a supplié les pirates de les restituer. Tether a réussi à geler environ 33 millions de dollars de ces fonds.

L’ampleur du casse en fait l’un des plus gros hacks de l’industrie de la cryptographie. C’est à égalité avec les hacks Mt Gox et Coincheck. Il a également souligné les risques de sécurité associés à l’industrie de la chaîne intelligente Binance.

Dans un communiqué, le PDG de Binance a déclaré que la société aiderait les développeurs à suivre les fonds volés. Il a réitéré qu’en tant que plate-forme décentralisée, la société n’avait aucun contrôle direct sur la plate-forme.

Pour commencer, le prix Binance Coin est la devise native du réseau Binance Smart Chain (BSc). Cela ressemble à la façon dont Ether est la monnaie native du réseau Ethereum, tandis que DOT est le jeton natif de l’écosystème Polkadot.

Le BSc est similaire à d’autres plates-formes telles que Ethereum, Polkadot et Solana en ce sens qu’il permet aux développeurs de créer des applications décentralisées telles que NFT, jeux et DeFi. Le réseau a été utilisé pour créer des plates-formes populaires telles que PancakeSwap et Binance Coin.

Prévision du prix des pièces de monnaie Binance

Le graphique journalier montre que le prix du BNB a connu une forte tendance haussière ces dernières semaines. La tendance a commencé après la chute de la devise et a trouvé un support substantiel au-dessus de 200 $. Tout au long de ce rallye, la pièce a dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours. Il a également dépassé la partie supérieure de la configuration triangulaire, tandis que l’oscillateur stochastique a connu une forte tendance haussière. Par conséquent, la devise devrait continuer à augmenter alors que les taureaux ciblent la résistance clé à 450 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent