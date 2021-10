Prévision du prix des pièces de monnaie Binance : le BNB pourrait monter en flèche | Invezz

Le prix de Binance Coin (BNB) est resté stable au cours de la séance du soir alors que les crypto-monnaies et l’industrie de la finance décentralisée (DeFi) se sont redressées. Le BNB se négocie à 427 $, légèrement au-dessus du creux de 415 $ de cette semaine.

Rebond de la crypto-monnaie

Binance Coin est le jeton natif de l’écosystème Binance Smart Chain (BSc). Il est utilisé pour valider et vérifier les transactions sur le réseau. Dans le même temps, il est largement utilisé dans l’écosystème Binance pour gérer les transactions.

Le prix du BNB a bondi au cours de la séance du soir alors que les crypto-monnaies se sont redressées. Bitcoin a bondi à près de 50 000 $, tandis qu’Ethereum approche le niveau de résistance de 34 000 $. Au total, la capitalisation boursière de la plupart des crypto-monnaies a bondi à plus de 2,1 billions de dollars, soit quelques points en dessous de son plus haut niveau de septembre.

Le prix de Binance Coin a également augmenté avec la reprise de l’industrie DeFi. Les données compilées par DeFi Llama montrent que la valeur totale bloquée dans l’industrie a atteint plus de 196 milliards de dollars lors de la session du soir. C’était remarquable pour une industrie qui n’existait pas il y a quelques années.

L’écosystème Binance Smart Chain détient la deuxième plus grande part de marché de l’industrie DeFi. Il compte plus de 100 applications qui ont une valeur verrouillée combinée de plus de 17 milliards de dollars. Au lieu de cela, Ethereum a plus de 200 applications avec un TVL de plus de 135 milliards de dollars.

L’écosystème BSc possède certaines des plateformes DeFi les plus connues au monde, telles que PancakeSwap, Venus, Tranchess et Alpaca Finance. La tarification BNB fonctionne souvent bien lorsque ces applications fonctionnent bien, car elles génèrent plus de transactions.

Prévision du prix des pièces de monnaie Binance

Le graphique de l’heure de la fourrure montre que le prix du BNB a connu une tendance haussière majeure au cours des dernières sessions. Le prix se négocie à 427 $, soit environ 33% au-dessus du plus bas niveau de septembre. Il est soutenu par les moyennes mobiles à 25 et 50 jours. Dans le même temps, il a formé un modèle de fanion haussier. Le prix est également au plus haut le 15 septembre.

Par conséquent, le prix est susceptible de se redresser à court terme. La prochaine résistance clé à surveiller est le niveau psychologique de 500 $. Cette vue sera invalidée si le jeton tombe en dessous du support clé de 400 $.

