Prévision du prix des pièces de monnaie Binance lorsque Binance subit une pression intense

Binance Coin (BNB / USD) oscille près de son plus haut niveau depuis le 19 mai, alors même qu’un contrôle réglementaire accru entoure Binance. La pièce se négocie à 500 $, soit environ 140% au-dessus du niveau le plus bas de juin de cette année.

Les défis Binance augmentent

Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Selon CoinMarketCap, le volume d’échange a augmenté de plus de 20% au cours des dernières 24 heures pour atteindre plus de 33 000 millions de dollars. Coinbase se classe loin derrière après avoir traité des crypto-monnaies d’une valeur de plus de 4,9 milliards de dollars.

Cette tendance ignore les défis importants auxquels Binance est confrontée. Ces derniers mois, de plus en plus de régulateurs ont émis des avertissements concernant Binance et les risques que cela représente. Le régulateur le plus récent à mettre en garde contre Binance était l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Le régulateur a demandé à l’entreprise d’arrêter ses opérations dans le pays.

Les autres principaux régulateurs qui ont mis en garde contre Binance viennent des Pays-Bas, du Royaume-Uni (Royaume-Uni), des États-Unis (États-Unis) et d’Afrique du Sud. La principale préoccupation est que Binance opère dans ces pays sans les approbations nécessaires.

Pire encore, l’entreprise n’a pas de siège social, ce qui rend difficile la recherche de ressources permettant aux clients de se plaindre. L’entreprise répond à certaines de ces préoccupations. Par exemple, vous avez lancé une société réglementée indépendante, connue sous le nom de Binance.us, aux États-Unis. Cette bourse a eu un volume de près de 1 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures.

Le prix de Binance Coin a augmenté en raison de la forte demande pour les produits proposés par Binance. Dans le même temps, la finance décentralisée (DeFi) et l’espace NFT dans lequel se trouve le réseau Binance Smart Chain (BSc) se sont relativement bien comportés.

Pourtant, la plus grande préoccupation pour BNB est que la concurrence entre les tueurs d’Ethereum augmente, avec des projets comme Solana et Avalanche générant beaucoup d’intérêt.

Prévision du prix des pièces de monnaie Binance

Le graphique journalier montre que le prix du BNB a connu une forte tendance haussière ces dernières semaines. En cours de route, il s’est déplacé légèrement au-dessus du côté supérieur du motif triangulaire représenté en noir. Il a également dépassé les moyennes mobiles à 25 et 50 jours et a formé un drapeau haussier. En particulier, la pièce est à environ 40% en dessous de son plus haut historique.

Par conséquent, il y a une chance que la pièce maintienne sa tendance haussière alors que les investisseurs visent le plus haut historique. Cette vue sera invalidée si le prix passe en dessous du support clé à 400 $.

La publication Prévision du prix des pièces de monnaie Binance lorsque Binance subit une pression intense est apparue en premier sur Invezz.