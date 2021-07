Prévision du prix d’Ethereum : baisse de 40 % ? Invezz

Le prix de l’Ethereum (ETH) est tombé à un support important alors que la vente de la crypto-monnaie s’intensifiait. La pièce se négocie à 1 730 $, ce qui était le plus bas depuis le 26 juin. Il a une capitalisation boursière de plus de 201 milliards de dollars, soit environ 60% en dessous de son plus haut historique.

Ethereum plante

Le prix d’Ethereum a chuté de façon spectaculaire pendant les sessions américaines et asiatiques alors que la peur s’emparait du marché. Cette crainte a amené l’indice de peur et d’avidité à un creux de plusieurs mois de 17, tandis que l’indice de volatilité CBOE a atteint son plus haut niveau depuis mai. L’indice de peur et d’avidité des crypto-monnaies, qui a été suivi de près, est tombé à 19.

Cette performance est intervenue après que de nombreux pays ont enregistré un nombre croissant de cas de coronavirus. Au Royaume-Uni, le nombre de nouveaux cas enregistrés lundi s’élève à plus de 68 000. De même, aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas a augmenté dans la plupart des États. Le nouveau rebond s’est produit dans d’autres grands pays comme la France et l’Allemagne.

En conséquence, les investisseurs ont abandonné les actifs risqués comme les crypto-monnaies et les actions. En fait, la plupart des indices mondiaux comme le Dow Jones, le DAX et le FTSE 100 ont chuté de plus de 1,5%. Historiquement, les crypto-monnaies ont tendance à subir une correction plus profonde lorsque les indices mondiaux chutent.

D’un autre côté, l’indice du dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis plusieurs mois alors que les investisseurs se précipitaient vers la sécurité. Ethereum a tendance à sous-performer lorsque le dollar américain augmente.

Le prix d’Ethereum a également baissé à mesure que la valeur totale verrouillée (TVL) dans la finance décentralisée diminuait. Selon DeFi Pulse, le montant des garanties sur les principales plateformes de DeFi a chuté à plus de 53 milliards de dollars. À leur apogée, ces plateformes DeFi avaient un TVL de plus de 90 milliards de dollars. Ceci est notable car Ethereum est la plate-forme de choix parmi de nombreuses plates-formes DeFi.

Analyse du prix de l’Ethereum

Le graphique journalier montre que le prix de l’ETH a considérablement chuté du jour au lendemain. Pourtant, il a trouvé un soutien substantiel au niveau de 1 700 $, où il a eu du mal à baisser en mai et juin. La pièce a également baissé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50 et 200 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) est tombé au niveau de survente. Il a également formé un motif en triangle descendant.

Par conséquent, il y a une forte probabilité que la paire s’effondre. Si cela se produit, le prochain niveau clé à surveiller sur le long terme est le point psychologique à 1 000 $, soit environ 40 % en dessous du niveau actuel.

