Prévision du prix du Bitcoin après avoir formé la croix de la mort | Invezz

Le prix du Bitcoin Cash (BCH) a peu changé lundi alors que les investisseurs attendaient les prochaines données d’inflation des États-Unis. La pièce se négocie à 487 $, soit 25 % au-dessus du niveau le plus bas de juin et 70 % en dessous du niveau le plus élevé. an. BCH a une capitalisation boursière de plus de 9,4 milliards de dollars.

Données sur l’inflation aux États-Unis à venir

Les crypto-monnaies ont été relativement discrètes ces dernières semaines. C’est en partie parce qu’il n’y a pas eu de nouvelles ou d’événements majeurs. Par conséquent, les prochaines données sur l’inflation aux États-Unis auront probablement des implications sur les prix du Bitcoin Cash et d’autres devises numériques.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’inflation est une information importante qui affecte tous les actifs tels que les crypto-monnaies, les actions, les matières premières et les devises. En effet, l’inflation a un impact sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Une inflation plus élevée a tendance à conduire à un ton agressif et vice versa.

Les économistes interrogés par . s’attendent à ce que les données montrent que le principal indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,9% par an en juin après avoir augmenté de 5,0% le mois précédent. Ils s’attendent également à ce que l’IPC de base augmente de 4,0 % en juin.

Des chiffres d’inflation plus élevés que prévu augmenteront les enjeux que le FOMC commencera à parler d’ajustements lors des prochaines réunions. D’un autre côté, si l’inflation commence à baisser, cela enverra un signal que le récent bond des prix était transitoire, comme l’a dit la Réserve fédérale.

Les données sur l’inflation américaine arriveront une semaine après la Réserve fédérale. publier les dernières minutes du FOMC. Le procès-verbal montrait que certains membres du FOMC étaient favorables à une réduction progressive des achats d’actifs de la banque.

Le prix du Bitcoin Cash est également dans une fourchette étroite car le reste des crypto-monnaies attend un catalyseur. Bitcoin pourrait être un catalyseur maintenant que son prix a trouvé un support confortable à 34 000 $.

Prévision de prix Bitcoin Cash

Tableau des prix Bitcoin Cash

Le graphique journalier montre que le prix du BCH a pris une direction ces derniers jours. Dans le même temps, il a formé un croisement de décès, qui se produit lorsque les moyennes mobiles à 50 et 200 jours se croisent. La pièce a également formé un motif tête et épaules, qui est également un signe baissier. Par conséquent, il est possible que la devise de la paire connaisse une cassure baissière plus tard cette semaine. Cette prédiction sera confirmée si elle passe en dessous du support important à 400 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent