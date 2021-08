Prévision du prix du Bitcoin après avoir formé un motif à double sommet

in

Le prix du Bitcoin (BTC/USD) a reculé lundi après avoir atteint son plus haut niveau en trois mois ce week-end. La pièce a reculé à 46 480 $, ce qui était légèrement inférieur au sommet du week-end de 48 130 $.

Le rallye du Bitcoin se calme

Le prix du Bitcoin a connu une forte dynamique haussière ces dernières semaines. Cela l’a vu passer de moins de 30 000 $ à un sommet de plus de 48 000 $ au cours du week-end.

En cours de route, la capitalisation boursière totale de la pièce a atteint plus de 874 milliards de dollars US, selon les données compilées par CoinMarketCap. La valeur de toutes les pièces suivies par la société a atteint plus de 2 000 milliards de dollars pour la première fois en deux mois.

Il existe plusieurs catalyseurs par lesquels le prix du BTC a augmenté récemment. Premièrement, il y a des signes que de plus en plus d’entreprises s’intéressent aux crypto-monnaies. Des entreprises comme Tesla, SpaceX et MicroStrategy ont déjà investi des milliards dans Bitcoin.

Il y a quelques semaines, Amazon a annoncé qu’il embauchait un professionnel pour diriger ses initiatives de crypto-monnaie. Dans le même temps, des rumeurs circulaient selon lesquelles la société envisageait d’accepter la pièce sur son marché. La société a démenti ces rumeurs.

Pendant ce temps, au cours du week-end, Walmart a annoncé qu’il cherchait à embaucher un client potentiel de crypto-monnaie. Cela signifie que l’entreprise, qui est le plus grand détaillant américain, pensait à l’industrie. C’est une bonne chose, car d’autres entreprises sont susceptibles de les rejoindre.

Le principal catalyseur du prix du Bitcoin cette semaine sera un discours de Jerome Powell et le compte rendu du Federal Open Market Committee (FOMC). Le discours de Powell mardi est remarquable, venant à un moment où certains responsables de la Fed ont commencé à faire allusion à une réduction progressive des achats d’actifs.

En tant que tel, un commentaire sur la suppression progressive de la présidence de la Fed est important car les prix du BTC ont tendance à bien se comporter dans un environnement monétaire facile.

Prévision du prix du Bitcoin

Le graphique sur quatre heures montre que le prix du BTC a atteint un sommet de 48 095 $ au cours du week-end. Il semble qu’il ait rencontré une forte résistance à ce niveau et ait formé un double top pattern. Il reste légèrement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et 50 jours.

Cependant, il est tombé en dessous du niveau de support clé à 46 760 $ tandis que l’indice de force relative (RSI) est tombé à environ 50. Par conséquent, la pièce est susceptible de baisser légèrement, les traders pointant vers le support clé à 45,00 $. Pourtant, les perspectives globales pour la pièce restent haussières.

