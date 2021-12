Prévision du prix du Bitcoin après la forte baisse du week-end

Le prix du Bitcoin (BTC / USD) a connu un atterrissage brutal au cours du week-end alors que les inquiétudes concernant sa demande se sont atténuées. La pièce est tombée à un plus bas de 42 000 $, qui était le niveau le plus bas depuis le 1er octobre. Ce prix était d’environ 40 % inférieur à son plus haut historique.

Pourquoi BTC a-t-il été bloqué ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin a chuté ces dernières semaines. Premièrement, une prise de bénéfices est en cours considérant que la devise s’est relativement bien comportée cette année. Les investisseurs Bitcoin ont plus que doublé leur argent cette année, ce qui signifie que certains investisseurs cessent maintenant leurs opérations.

Deuxièmement, le prix du BTC a chuté en raison de la déclaration agressive de la Réserve fédérale la semaine dernière. Lors d’un témoignage devant le Congrès, Jerome Powell a parlé de la variante Omicron et de la réaction de la banque. Il a laissé entendre que la Fed accélérerait le rythme de la réduction des effectifs.

La Fed est une agence influente sur tous les actifs. C’est particulièrement important dans Bitcoin, qui est considéré comme un actif à risque. En tant que tel, un ton belliciste affecte généralement ses performances. En fait, les actions technologiques, qui sont également considérées comme des actifs à risque, ont fortement chuté vendredi, l’indice Nasdaq 100 ayant perdu environ 300 points.

Troisièmement, le prix du Bitcoin a baissé en raison de la liquidation en cours des dérivés à fort effet de levier. En fait, il y avait un ordre de vente important qui aurait pu déclencher la vente massive. Les dérivés à effet de levier permettent aux traders d’utiliser des contrats à terme pour parier sur les mouvements de prix d’une crypto-monnaie. Ils leur permettent également de négocier à bas prix et de gagner des rendements importants.

Alors est-il temps d’acheter la sauce ? Il n’est pas clair si le prix du Bitcoin se redressera à tout moment. D’une part, El Salvador croit toujours que la monnaie va rebondir. Au cours du week-end, le pays a acheté 150 pièces pour un prix moyen de 48 670 $.

Analyse du prix du Bitcoin

Le graphique journalier montre que le prix du BTC a connu une forte tendance à la baisse ces derniers temps. En particulier, cette vente a commencé lorsque le prix a atteint un sommet historique de près de 70 000 $. Historiquement, Bitcoin a tendance à lutter chaque fois qu’il atteint un niveau de résistance clé.

Le prix est passé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours. Il se négocie désormais au niveau de la moyenne mobile à 200 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) a également baissé. Par conséquent, à ce stade, il est possible que la pièce continue de baisser alors que les ours indiquent le support clé à 39 722 $.

La prévision des prix post Bitcoin après le grand crash du week-end est apparue en premier sur Invezz.