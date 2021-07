Prévision du prix du Bitcoin au milieu de métriques décevantes en chaîne

in

Le prix du Bitcoin (BTC / USD) a baissé mardi alors que la confiance dans les crypto-monnaies montait en flèche. La pièce a baissé de plus de 1% à 33 000 dollars, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 616 milliards de dollars. Il est environ 50 % en dessous de son sommet historique de près de 65 000 $.

Données sur la chaîne Bitcoin

Le prix du Bitcoin baisse alors que les investisseurs attendent les prochaines données sur l’inflation américaine qui seront publiées mardi. Les chiffres devraient montrer que l’IPC global a augmenté de plus de 5% en juin, tandis que l’IPC de base hors alimentation et énergie a augmenté d’environ 5%. Ce sont des chiffres importants car ils ont un impact sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

BTC est également en baisse alors que les investisseurs attendent le prochain déblocage de milliers de Bitcoins détenus par GrayScale, le plus grand fonds de cryptographie au monde. Le déverrouillage amènera probablement des milliers de détenteurs de Bitcoin à vendre leurs pièces, ce qui entraînera davantage d’approvisionnements.

Pendant ce temps, les données en chaîne sur Bitcoin ne sont pas encourageantes. Les données compilées par IntoTheBlock montrent que le nombre de grosses transactions Bitcoin a diminué au plus bas niveau depuis novembre 2020. Dans le même temps, le volume des grosses transactions a également diminué. Le nombre de portefeuilles et de transactions Bitcoin actifs a également diminué.

De plus, le volume des échanges sur les principales bourses de crypto-monnaie telles que Coinbase, Kraken, Binance et Bitstamp a diminué de plus de 40% en juin. Cela indique que la demande de crypto-monnaies est en baisse.

Cette baisse est intervenue alors que la Chine a intensifié sa répression sur les devises. Il l’a fait en intensifiant la répression contre les mineurs du pays, provoquant une chute soudaine des taux de hachage. Le pays a également ordonné à ses organisations bancaires et financières de cesser d’accepter et de traiter les crypto-monnaies. Dans une note, Teddy Vallée de Pervalle Global a déclaré :

«L’écosystème des actifs numériques a été frappé au visage, il est donc actuellement dans les cordes au lieu de se battre au milieu du ring. Généralement, lorsqu’il y a de gros gains, les participants ont très peur et retirent leurs jetons.

Prévision du prix du Bitcoin

Tableau des prix du Bitcoin

Le graphique sur quatre heures montre que le prix du BTC a été soumis à une pression intense ces derniers temps. En cours de route, la devise a formé un triangle descendant dont le support se situe à 32 755 $. Un triangle descendant est généralement un signe baissier. La BTC est également passée en dessous des moyennes mobiles de 25 et 50 jours (MA). Par conséquent, la paire devrait continuer à baisser alors que les ours pointent vers le prochain niveau de support clé à 31 000 $.

La prévision du prix post Bitcoin au milieu de métriques décevantes en chaîne est apparue en premier sur Invezz.