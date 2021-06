Prévision du prix du Bitcoin avant les données d’inflation des consommateurs américains

Le prix du Bitcoin (BTC / USD) s’est redressé mercredi après que le parlement salvadorien a voté la conversion de la crypto-monnaie en monnaie légale. La pièce a atteint 34 300 $, soit environ 11% au-dessus de son plus bas niveau de mardi. D’autres altcoins tels que Ether, Ripple et Cardano ont également été retirés.

Tableau des prix BTC

Le Salvador adopte le Bitcoin

Mercredi, le plus grand catalyseur de l’action sur les prix de Bitcoin a été la décision du parlement salvadorien d’adopter un projet de loi qui convertit la monnaie en monnaie légale. Le projet de loi ira maintenant au Sénat, puis au bureau du président du pays, qui devrait le signer.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pourtant, l’impact de ce mouvement sera relativement minime. D’une part, El Salvador est un pays relativement petit de plus de 6 millions d’habitants. Il a également un produit intérieur brut (PIB) de plus de 27 milliards de dollars, ce qui est relativement faible d’un point de vue mondial.

La nouvelle loi signifie que les entreprises pourront désormais afficher leurs prix en Bitcoin. De même, les résidents peuvent payer leurs impôts en utilisant la monnaie. Cependant, le dollar américain restera la monnaie dominante dans le pays. De plus, il est encore trop tôt pour voir si d’autres pays suivront le Salvador et adopteront la monnaie.

Données d’inflation à venir

Le prix du Bitcoin grimpe également avant les données sur l’inflation aux États-Unis qui seront publiées jeudi. Les chiffres devraient montrer que les prix à la consommation et à la production ont continué d’augmenter en mai.

Les données précédentes ont montré que l’IPC global a augmenté de 4,2% en avril, tandis que l’IPC de base a augmenté de 2,3%. Les économistes interrogés par Bloomberg s’attendent désormais à ce que les chiffres révèlent que l’IPC et l’IPC sous-jacent ont atteint respectivement 4,7 % et 3,2 %.

Des chiffres plus forts que prévu augmenteront les chances que la Réserve fédérale commence à changer d’avis sur les taux d’intérêt et l’assouplissement quantitatif, alors que le marché du travail se resserre toujours.

Des taux d’intérêt plus élevés et une modération sont souvent considérés comme baissiers pour Bitcoin et d’autres actifs plus risqués. La logique est que si les prix du Bitcoin ont augmenté lorsque la Réserve fédérale se détendait, l’inverse se produira lorsque le resserrement commencera.

Prévision du prix du Bitcoin

Tableau des prix du Bitcoin

Le graphique journalier montre que le prix du BTC a récemment été dans une fourchette étroite. La pièce a eu du mal à passer en dessous de 30 000 $ et au-dessus de 39 000 $. Il semble également former un modèle de consolidation baissière. Plus important encore, la tendance à la baisse de la pièce est soutenue par les moyennes mobiles à 50 et 25 jours.

Par conséquent, il est possible que la devise casse avant ou après les données d’inflation aux États-Unis.Si cela se produit, la devise est susceptible de passer sous le support à 30 000 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent