Prévision du prix du Bitcoin dans un environnement de politique monétaire agressif

Le prix du Bitcoin (BTC / USD) se situe dans une fourchette étroite alors que les investisseurs réfléchissent à l’environnement relativement agressif des plus grandes banques centrales du monde. Il se négocie à 44 220 $, ce qui est légèrement supérieur au plus bas de cette semaine de 39 620 $.

Environnement agressif

Bitcoin est resté stable au cours d’une semaine relativement chargée parmi les banquiers centraux. Mercredi, la Banque du Japon a pris une décision sur des taux d’intérêt relativement modérés. Elle a laissé inchangés son programme de taux d’intérêt, d’assouplissement quantitatif et de contrôle de la courbe des taux.

Le même jour, la Réserve fédérale a conclu sa réunion et a semblé relativement agressive. La Fed a décidé de laisser les taux et la politique d’assouplissement quantitatif (QE) intacts.

Pourtant, dans le communiqué ci-joint, la banque a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les taux d’intérêt augmentent légèrement entre 2022 et 2024. Elle commencera également à réduire les achats de QE en 2022.

Jeudi, la Banque d’Angleterre a également décidé de laisser intact son cadre politique. La banque a décidé de laisser les taux et le QE intacts, mais le gouverneur a fait valoir qu’un léger ajustement était nécessaire. On s’attend maintenant à ce que la banque commence à ralentir en décembre et à augmenter ses taux en mars.

Ailleurs, en Norvège, la Norges Bank est devenue la première grande banque centrale à augmenter les taux d’intérêt. Il a augmenté son taux d’intérêt de 0% à 0,25%. Les autres banques centrales qui ont pris leurs décisions cette semaine étaient la Banque nationale suisse (BNS), la Banque de réserve sud-africaine (SARB) et la banque centrale brésilienne.

Les décisions de la banque centrale, en particulier de la Réserve fédérale et de la Banque d’Angleterre, sont importantes pour le prix du Bitcoin. Historiquement, les actifs à risque comme Bitcoin et Ethereum ont tendance à bien se comporter dans une période de politiques monétaires faciles.

Par exemple, le prix du Bitcoin s’est bien comporté en 2017, lorsque la Réserve fédérale a gardé un ton modéré. Il s’est ensuite effondré en 2018 lorsque la Fed a procédé à quatre hausses de taux. Enfin, le prix a commencé à rebondir en 2019 lorsque la Fed a commencé à baisser ses taux.

Prévision du prix du Bitcoin

Le graphique journalier montre que le prix du BTC est tombé à un plus bas de 39 598 $ cette semaine. Il s’agissait d’un prix remarquable car il était au plus haut de tous les temps le 15 juin. Il s’est ensuite redressé alors que les investisseurs se sont précipités pour acheter les baisses.

Pourtant, le prix est inférieur aux moyennes mobiles de 25 et 50 jours, ce qui signifie que les taureaux ont beaucoup de travail à faire. Par conséquent, à court terme, le prix devrait rester sous pression tant qu’il est inférieur aux deux moyennes mobiles.

La prévision des prix post Bitcoin dans un environnement de politique monétaire agressif est apparue en premier sur Invezz.