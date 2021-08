Prévision du prix du Bitcoin pour août : acheter l’automne ? Invezz

in

Le prix du Bitcoin (BTC / USD) est retombé à son plus bas niveau depuis mardi de la semaine dernière, les investisseurs ayant réalisé un profit après une forte remontée de 45%. Il existe également des inquiétudes concernant des taxes cryptographiques plus élevées sur le prochain paquet d’infrastructures aux États-Unis.

Le rallye Bitcoin échoue

Le prix du BTC a plongé sous les 30 000 dollars en deux semaines alors que les investisseurs s’inquiétaient de l’augmentation des cas de Covid-19 dans de nombreux pays comme les États-Unis et l’Australie. Le prix a ensuite organisé un rallye remarquable qui l’a vu passer à l’importante résistance de plus de 42 000 $ dimanche.

Le rebond s’est produit alors que les rendements obligataires américains et les anticipations d’inflation ont baissé. Dans le même temps, la Réserve fédérale accommodante de la semaine dernière La réunion a contribué à stimuler les crypto-monnaies et les actions.

Le prix a chuté aujourd’hui alors que les investisseurs qui ont acheté la baisse ont réalisé un profit. De plus, on craint que les États-Unis n’ajoutent plus de taxes aux transactions de crypto-monnaie.

Selon Axios, le paquet d’infrastructures de 1 000 milliards de dollars débattu au Sénat contient des règles qui taxeront les commerçants lorsqu’ils achèteront et vendront des actifs numériques. L’objectif est de récolter plus de 30 milliards de dollars grâce à ces taxes.

Alors que les investisseurs s’inquiètent des nouvelles taxes, il y a des signes que la situation est surévaluée. Dans un article, Forbes a déclaré que le projet de loi ne ferait que faciliter l’identification et le paiement de leurs impôts sur les crypto-monnaies. Les parrains du projet de loi ont également déclaré qu’il serait fiscalement neutre, ce qui signifie qu’ils ne proposent aucune augmentation d’impôt.

Pour l’avenir, il existe des catalyseurs pour les prix du Bitcoin. D’une part, les données en chaîne montrent que de nombreux grands investisseurs achètent ou détiennent toujours leurs actifs Bitcoin. Par exemple, SpaceX, Tesla et MicroStrategy n’ont pas quitté Bitcoin même si son prix a baissé.

Le prochain catalyseur clé pour la devise est les prochaines données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis, les chiffres donneront un meilleur aperçu de l’état de l’économie américaine. Les chiffres faibles contribueront à renforcer la vision accommodante de la Fed à l’égard de l’économie.

Prévision du prix du Bitcoin

Le graphique journalier montre que le prix du BTC a baissé au cours des quatre derniers jours consécutifs. Cette baisse s’est produite lorsque le prix a atteint la résistance importante à 41 246 $. Il n’est pas rare que les prix des actifs reculent après avoir atteint un niveau de résistance clé. Dans le même temps, les moyennes mobiles (MA) à 50 et 25 jours ont marqué un modèle de croisement haussier. Par conséquent, je soupçonne que la paire continuera de se redresser alors que les taureaux ciblent le prochain niveau de résistance clé à 45 000 $.

