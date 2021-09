Prévision du prix du Bitcoin : transactions BTC/USD supérieures à 47 500 $

Prévision de prix Bitcoin – 17 septembre

Le graphique journalier révèle que la prévision du prix du Bitcoin essaie de s’établir au-dessus du niveau de 48 000 $ pour atteindre 50 000 $.

Tendance à long terme BTC/USD : haussière (graphique journalier)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 52 000 $, 54 000 $, 56 000 $

Niveaux d’assistance : 44 000 $, 42 000 $, 40 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

BTC/USD atteint la zone de prix au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours après presque quelques jours de commerce désespéré. Pour le fait que la pièce corrige actuellement à la hausse, les commerçants pensent que le prix du Bitcoin est susceptible de franchir les niveaux de résistance élevés au lieu de simplement se battre avec des supports inactifs. Aujourd’hui, BTC/USD touche le plus haut quotidien de 48 176 $, mais se négocie actuellement à 47 867 $ après avoir atteint le niveau de support de 47 470 $.

Prévision de prix Bitcoin: Bitcoin (BTC) pourrait continuer à chuter

Au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin a du mal à dépasser la résistance de 48 000 $, car la pièce s’installe dans une fourchette étroite entre 47 000 et 48 000 $ au-dessus de la moyenne mobile sur 9 jours. Pendant ce temps, lorsque les nouveaux mouvements de tendance haussière se précisent, les acheteurs peuvent utiliser les moyennes mobiles comme niveaux de support les plus proches. Mais dans la mesure où la ligne rouge de la MA à 9 jours reste en dessous de la ligne verte de la MA à 21 jours, le marché pourrait encore chuter à la baisse.

De plus, si le marché décide de baisser, le prix du Bitcoin peut tomber en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours à 46 000 $, et si ce support ne parvient pas à contenir la vente ; les traders pourraient voir une nouvelle baisse à 44 000 $, 42 000 $ et surtout 40 000 $. Cependant, tout mouvement haussier au-dessus des moyennes mobiles pourrait atteindre les niveaux de résistance à 52 000 $, 54 000 $ et 56 000 $ respectivement. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) évolue dans la même direction en dessous du niveau 55, suggérant un mouvement latéral.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

En regardant le graphique de 4 heures, les baissiers sont susceptibles de revenir sur le marché en maintenant le prix en dessous de la moyenne mobile de 9 jours, mais les taureaux font également un retour rapide en choisissant le prix de 47 663 $ à son niveau actuel. s’échangeant à 47 897 $, ce qui est supérieur à la moyenne mobile de 21 jours. Pendant ce temps, les 49 500 $ et plus peuvent entrer en jeu si BTC/USD dépasse la limite supérieure du canal.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Au contraire, si le prix passe en dessous de la moyenne mobile de 21 et commence à baisser, le niveau de support de 46 500 $ et moins peut être ciblé. D’autant plus que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de dépasser le niveau 60, ce qui pourrait donner plus de signaux haussiers au marché.

