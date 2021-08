Prévision du prix du Bitcoin : une augmentation à 50 000 $ semble inévitable

in

Le prix du Bitcoin (BTC / USD) s’est redressé au cours de la séance du jour au lendemain après des jours de mouvements latéraux. La pièce a bondi à plus de 47 000 $, ce qui était considérablement plus élevé que le plus bas de cette semaine d’environ 44 000 $.

Le prix BTC rebondit

Bitcoin a fait une forte reprise récemment. Après être tombé en dessous de 30 000 $ récemment, le prix a fortement augmenté au-dessus de 48 000 $ dimanche.

Cette action sur les prix a été motivée par l’opinion générale parmi les commerçants et les investisseurs selon laquelle les prix avaient atteint un plancher légèrement inférieur à 30 000 $. Le prix a eu du mal à passer en dessous de ce niveau en mai, juin et juillet.

Dans le même temps, les données en chaîne montrent que les gros détenteurs de Bitcoin ne vendaient pas. En fait, certains d’entre eux ajoutaient certains de leurs postes. Un rapide coup d’œil au volume de Bitcoin échangé ces derniers jours montre qu’il suit une tendance constante à la hausse.

Le prix du Bitcoin a également rebondi après que la Securities and Exchange Commission (SEC) ait semblé ouverte à l’idée d’un fonds négocié en bourse (ETF).

La principale mise en garde est que la SEC approuvera probablement les ETF qui ont une composante à terme. Pourtant, certains de ces fonds existent déjà au Canada. ProShares gère déjà un fonds commun de placement à terme Bitcoin. De plus, on se demande si les investisseurs vont réellement investir dans ces fonds.

Le prix du BTC s’est également redressé en raison de l’évolution des autres devises. Par exemple, Ethereum a déjà implémenté le hard fork de Londres. tandis que Cardano est en train de fabriquer la fourche dure Alonzo.

En particulier, le prix du Bitcoin s’est redressé même dans une période où la Réserve fédérale envisage de s’ajuster. Le compte rendu du FOMC publié mercredi a montré que davantage de responsables soutenaient la liquidation du programme d’achat d’actifs. En théorie, les crypto-monnaies et autres valeurs refuges devraient sous-performer en période de resserrement.

Prévision du prix du Bitcoin

Le graphique journalier montre que le prix du BTC a trouvé un support solide légèrement en dessous du niveau de 30 000 $. Ensuite, la pièce a fait un gros rebond et a dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50 et 25 jours. C’est un grand mouvement haussier.

Dans le même temps, le prix reste confortablement au-dessus du support clé à 41 285 $. Par conséquent, le prix devrait maintenir la tendance haussière alors que les taureaux se dirigent vers la prochaine résistance clé à 50 000 $. En revanche, une chute en dessous de 41 285 $ invalidera cette vue.

