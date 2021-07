Prévision du prix du carburant thêta

Comparer

Theta Fuel (TFUEL) est un jeton utilitaire ERC-20 qui alimente Theta Network, un service de transmission et de livraison vidéo décentralisé basé sur une chaîne de blocs développé par Theta Labs. TFUEL est l’un des deux jetons natifs de ce réseau, l’autre est THETA, bien que la plupart des opérations (à l’exception de la gouvernance) nécessitent TFUEL et non THETA. La première implémentation de Theta mainnet a été publiée par Theta Labs en 2019. Depuis lors, il y a eu une mise à jour majeure, avec une autre (la version mainnet 3.0) prévue pour juin 2021.

Le but de Theta Network est de résoudre certains problèmes qui affectent les services de streaming et les réseaux de diffusion de contenu (CDN), tels que les pertes de qualité et les coûts de diffusion élevés. L’algorithme de Theta incite les nœuds participants à partager leur bande passante et leurs ressources informatiques inutilisées, créant ainsi une plate-forme décentralisée.

Il existe trois types de nœuds dans le réseau :

Les nœuds périphériques partagent leur bande passante, participent à certaines tâches et sont récompensés par TFUEL ; Validateurs d’entreprise – grands nœuds utilisés pour la vérification initiale des blocs ; Guardians (lancé avec la mise à jour mainnet 2.0) : nœuds qui jalonnent leur THETA pour confirmer les blocs préalablement vérifiés par les validateurs et réclamer des récompenses TFUEL.

Ce système de validation à deux couches est l’une des caractéristiques les plus importantes de Theta Network, car il s’agit d’une technologie tellement intelligente. De nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées au travers de mises à jour, telles que la possibilité de participation déléguée en 1 clic, la gravure de tokens TFUEL en tant que “taxe de transaction”, le support NFT, etc.

Le prix de TFUEL était resté entre 0,001 et 0,01 $ pendant la majeure partie de son existence et n’a commencé à augmenter qu’au début de 2021, à la suite de quelques annonces concernant la prochaine fonctionnalité de sortie du réseau principal 3.0. Mais le prix avait vraiment monté en flèche plus tard, lors de la vague de popularité de la crypto-monnaie au printemps 2021, atteignant presque 0,5 $. Le prix de TFUEL a ensuite connu une période de forte volatilité, se corrigeant au niveau de ~ 0,25 $, puis remontant à ~ 0,4 $ et revenant en arrière, le tout en moins d’un mois. Cependant, au début de l’été 2021, alors que la plupart des autres prix des crypto-monnaies continuaient de baisser, le prix de TFUEL s’est redressé, atteignant un nouveau sommet de 0,68 $, probablement en raison de l’excitation provoquée par davantage d’annonces de fonctionnalités du réseau principal 3.0, et aussi pour la création de Thêta. des partenariats de haut niveau, tels que faire du Hollywood CAA une note de validation d’entreprise. Dans l’ensemble, TFUEL s’est incroyablement bien comporté sur ce marché.

Même si une analyse technique précise à 100% est difficilement possible pour la crypto-monnaie Theta Fuel, dans cet outil d’analyse technique avancé de TradingView, vous pouvez voir les notes d’achat et de vente de TFUEL agrégées en temps réel pour la période sélectionnée. Le résumé du TFUEL/USD est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires : moyennes mobiles, oscillateurs et pivots.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour Theta Fuel (TFUEL) à partir de plates-formes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix du Theta Fuel passera de 0,4317 $ à 1 173 $ en un an. Cela fait de TFUEL un investissement incroyable. Le potentiel de gain à long terme est de 171,72%. Le prix prévu pour la fin de 2026 est de 4 196 $.

Répondant à la question de savoir si Theta Fuel est un bon investissement, TradingBeasts dit un oui catégorique. Dans la perspective de 2021, le prix de cette pièce devrait atteindre 0,5627347 $ avec une croissance à 0,6561567 $ d’ici la fin de 2022.

Dans l’analyse de DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Theta Fuel augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 0,427892 $ au prix actuel de 1,4827705 $. Il passera à 0,6932943 $ d’ici 2022 et poursuivra sa croissance en 2023-2024. Sur la base de ces prévisions, Theta Fuel est un investissement rentable à long terme.

Comme le montre l’analyse citée ci-dessus, les projections Theta Fuel (TFUEL) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements positifs ou négatifs des prix du TFUEL. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets Theta Fuel, l’environnement crypto en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Avertissement: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

SwapSpace est un agrégateur d’échange de crypto-monnaies qui vous permet d’échanger plus de 450 crypto-monnaies à taux fixes et flottants. Nous collectons les taux des principaux échanges cryptographiques sur le marché à l’écran et laissons nos utilisateurs comparer et choisir l’option qu’ils préfèrent. Nous n’ajoutons pas de frais en plus des frais de partenaire, ce qui rend le trading via SwapSpace rentable. Le temps d’échange n’est pas plus long que dans n’importe lequel de nos services intégrés à partir de 10 minutes. Le support SwapSpace fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

