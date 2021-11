Prévision du prix du céler (CELR) après la récente liquidation | Invezz

Celer CELR / USD s’est affaibli de ses plus hauts historiques au-dessus de 0,20 $, enregistrés le 26 septembre, à 0,105 $, alors que le prix actuel s’élève à 0,118 $.

Travailler continuellement sur de nouvelles mises à jour

Celer Network est une plate-forme de mise à l’échelle de couche 2 qui fournit des applications de blockchain rapides, sécurisées et peu coûteuses sur des blockchains telles que Ethereum et Polkadot. Celer a pour mission d’apporter DeFi aux masses et est conçu pour offrir une expérience utilisateur optimale.

Celer se concentre sur les applications de jeux, DeFi et les micropaiements, tandis que le jeton CELR est le jeton utilitaire requis pour participer au réseau.

cBridge et Layer2.finance sont les applications les plus populaires basées sur Celer, et ces deux applications ont attiré un large public dans l’espace DeFi et de jeux.

L’application Layer2.finance a des frais de transaction faibles et est très facile à utiliser, répondant ainsi aux deux plus grands défis empêchant DeFi d’atteindre l’adoption massive. L’application cBridge vous offre des transferts de valeur instantanés et à faible coût de n’importe quelle valeur au sein et entre les chaînes de couche 2 d’Ethereum.

Le jeton CELR est un jeton ERC20 construit sur la blockchain Ethereum et fournit divers services de couche 2 aux utilisateurs du réseau Celer. L’offre totale de CELR est de 10 milliards de jetons, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint des sommets historiques supérieurs à 0,20 $ en septembre 2021.

Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des transactions quotidiennes s’est affaibli et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas écarté.

Celer travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, qui sont très importantes pour étendre son écosystème. La popularité de cette plate-forme augmente dans le monde entier, tandis que de plus en plus d’échanges proposent des crypto-monnaies CELR. L’équipe de Celer a annoncé cette semaine :

Nous sommes heureux d’annoncer que nous déployons la mise à jour cBridge 2.0 Testnet ! Cela inclut une nouvelle expérience State Guardian Network (SGN), et nous avons également réservé 20 000 $ que nous enverrons à toute personne qui nous aidera à tester et tester les différentes fonctionnalités de cette nouvelle mise à jour passionnante.

Le CELR a élargi sa correction

Techniquement, Celer (CELR) a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 0,20 $, enregistrés en septembre 2021, et si vous décidez d’échanger cette crypto-monnaie dans les prochains jours, vous devez considérer que CELR pourrait s’affaiblir davantage.

Source des données : tradingview.com

Actuellement, CELR se négocie au-dessus du niveau de support de 0,10 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous. Le prochain objectif de cours pourrait être de 0,080 $ ou même moins ; même ainsi, si le prix repasse au-dessus de 0,14 $, nous avons le chemin à parcourir jusqu’à 0,16 $.

résumé

Celer Network combine State Channel et Layer-2 Rollup pour servir un ensemble diversifié d’applications telles que les micropaiements, DeFi et les jeux. Celer (CELR) s’est affaibli par rapport à ses sommets historiques de novembre 2021, et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé.

