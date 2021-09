Prévision du prix du céler (CELR) après la récente liquidation | Invezz

Celer CELR / USD est l’un des meilleurs du marché des crypto-monnaies depuis début septembre 2021, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint un nouveau record historique au-dessus de 0,20 $. Le prix actuel est d’environ 0,16 $, et si vous décidez de trader CELR, vous devez toujours utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Analyse fondamentale : Celer Network est conçu pour offrir une expérience utilisateur optimale

Celer Network est une plate-forme de mise à l’échelle de couche 2 qui fournit des applications de blockchain rapides, sécurisées et peu coûteuses sur des blockchains telles que Ethereum et Polkadot. Celer Network combine State Channel et Layer-2 Rollup, et se concentre sur les applications pour les jeux, DeFi et les micropaiements.

Les applications les plus célèbres basées sur Celer sont layer2.finance et cBridge, qui ont attiré un large public dans l’espace DeFi et de jeux. L’application Layer2.finance a des frais de transaction faibles et est très facile à utiliser, répondant ainsi aux deux plus grands défis empêchant DeFi d’atteindre l’adoption massive.

Avec pour mission d’apporter DeFi aux masses, la couche2.finance v0.1 de Celer Network a été lancée sur le réseau principal Ethereum avec la solution basée sur Optimistic Rollup de Celer. Cette nouvelle solution permet aux utilisateurs d’accéder à tous les protocoles DeFi existants à une fraction du coût via une interface unifiée en agissant comme un “système de transport public DeFi”, a rapporté l’équipe Celer Network.

L’application cBridge vous propose des transferts de valeur à faible coût de presque toutes les crypto-monnaies sur les chaînes de couche 2 d’Ethereum. cBridge a connu un doublement continu du volume semaine après semaine depuis le lancement de l’application, et l’objectif de cette application est de couvrir tout l’espace de compensation et de présenter toutes les options disponibles de manière impartiale afin que les utilisateurs puissent sélectionner leurs meilleures options.

Celer Network est décentralisé et conçu pour offrir une expérience utilisateur optimale, tandis que la sécurité du réseau est uniquement basée sur la blockchain de la couche 1. Le jeton natif de ce réseau est le jeton CELR qui fournit divers services de couche 2 aux utilisateurs du réseau Celer.

Le jeton CELR est un jeton ERC20 construit sur la blockchain Ethereum, et l’offre totale de jetons CELR est de 10 milliards. L’équipe à l’origine de ce projet est composée d’informaticiens hautement réputés ayant de l’expérience dans la création de logiciels grand public et d’entreprise à grande échelle, tels qu’Intel DPDK, Tensorflow, QUIC et Google Fi.

Analyse technique : 0,15 $ représente le niveau de support actuel

Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur ce mardi, Celer (CELR) a prolongé sa correction par rapport à des sommets historiques supérieurs à 0,20 $, et le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore terminé.

CELR se négocie actuellement très près du niveau de support actuel de 0,15 $, indiquant que le prix pourrait encore s’affaiblir. Si le prix casse ce niveau de support, ce serait un signal de “vente” très fort, et le prochain objectif pourrait être d’environ 0,13 $ ou même en dessous.

Celer Network est une plate-forme de mise à l’échelle de couche 2 conçue pour offrir une expérience utilisateur optimale. Celer (CELR) a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 0,20 $ la semaine dernière; depuis lors, le prix s’est affaibli et le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté.

