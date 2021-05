Prévision du prix du cuivre 2024: pourquoi un analyste pense que nous pourrions atteindre plus de 20 000 $

Le prix du cuivre pourrait connaître une augmentation massive d’ici 2024 si l’on en croit une prévision.

Source: Shutterstock

Selon une note des analystes de la Bank of America, le prix du cuivre pourrait grimper jusqu’à 20 000 dollars la tonne d’ici 2024. Cela intervient alors que la demande de matières premières augmente, ce qui entraîne également une augmentation des prix.

Dans le cas du cuivre, une grande partie des besoins croissants provient des entreprises technologiques. Cela inclut ceux qui fabriquent des véhicules électriques (VE) qui ont besoin de cuivre pour les batteries. S’ajoute à cela une pénurie de cuivre actuellement avec de faibles niveaux d’entrepôt.

Voici une partie de cette note des analystes de la Bank of America, telle qu’elle a été recueillie auprès de Markets Insider.

«Bien sûr, ce contexte fondamental est si préoccupant parce que l’économie mondiale commence à peine à s’ouvrir et à se redresser. Parallèlement à cela, nous prévoyons des déficits du marché du cuivre et de nouvelles baisses des stocks, cette année et l’an prochain. »