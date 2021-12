Prévision du prix du jeton NEAR : le jeton NEAR peut-il atteindre une nouvelle valeur ATH ?

Le protocole NEAR (NEAR / USD) est une blockchain de couche 1 spécialement conçue pour être gérée par la communauté en tant que plate-forme de cloud computing qui supprime les limitations telles que les faibles vitesses de transaction, les mauvaises performances et la faible interopérabilité.

Le jeton NEAR est le jeton utilitaire natif responsable de l’alimentation de la blockchain du protocole NEAR et de toutes les applications qui l’utilisent.

Développement du protocole NEAR comme catalyseur de croissance

Le 6 décembre, nous avons discuté de la vente massive qui s’est produite avec le jeton NEAR.

NEAR Protocol a pris d’assaut le monde de la cryptographie grâce à sa récente flambée des prix.

En fait, au cours des 12 derniers mois, le jeton est passé de 0,9933 $ le 14 décembre 2020 à 9,8487 $ le 13 décembre 2021. Il s’agit d’une croissance de 890% au cours des 24 derniers mois.

Le 15 novembre, NEAR Protocol a lancé Simple Nightshade, son premier pas vers une blockchain complètement fragmentée. Grâce à cette version, le sharding a été mis en ligne dans NEAR et a ouvert les portes à un niveau supérieur d’évolutivité et de performances.

Le 11 décembre, NEAR Protocol a également annoncé la « Near Tiger Academy », qui est sa collection de 2000 NFT générés par algorithme dans le protocole NEAR.

Tous ces développements ont le potentiel d’augmenter encore la valeur du jeton NEAR.

Dois-je acheter NEAR Token (NEAR) ?

Le 13 décembre, NEAR Token (NEAR) valait 9,84 $.

Pour voir ce que signifie ce point de valeur pour le jeton NEAR, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances récentes en novembre.

En termes de valeur la plus élevée de tous les temps du jeton NEAR, il a atteint 13,20 $ le 26 octobre.

Ici, nous pouvons voir qu’à son point de valeur ATH, le jeton valait 3,36 $ de plus ou 34% par rapport à sa valeur le 13 décembre.

Lorsque nous examinons ses performances les plus récentes en novembre, nous pouvons voir que le 11 novembre, le jeton avait sa valeur la plus élevée à 12,41 $.

Cependant, sa valeur la plus basse du mois était le 28 novembre, lorsque le jeton est tombé à 7,82 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a diminué de 4,59 $ ou 37%.

Cependant, du 28 novembre au 13 décembre, le jeton NEAR a augmenté en valeur de 2,02 $ ou 26%.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que Near Token (NEAR) atteigne 11 $ fin décembre, ce qui en fait un achat solide.

