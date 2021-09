Prévision du prix du jeton Polymath

Polymath (POLY) est un jeton utilitaire sur la blockchain Polymesh, le réseau qui fournit l’infrastructure pour émettre des jetons de sécurité. Polymesh a été fondée en 2017 avec l’intention de lancer le réseau principal en 2021.

Les jetons de sécurité représentent des titres financiers numérisés, tels qu’une participation dans un actif, qui « vivent » sur la blockchain. Les jetons de sécurité, tout en utilisant la technologie blockchain, doivent également se conformer aux règles et réglementations typiques du secteur financier traditionnel. Cela signifie qu’il n’est pas toujours pratique d’émettre de tels jetons sur des réseaux comme Ethereum, qui sont généralement utilisés à cette fin. Par exemple, les informations d’identité du propriétaire sont importantes dans la gestion du portefeuille, même si elles sont tokenisées, alors que la plupart des réseaux blockchain sont conçus pour éviter l’utilisation d’identités. C’est pour cette raison et des raisons similaires que le réseau Polymesh a été créé – il combine le meilleur des deux mondes.

Le réseau Polymesh est protégé par le protocole Named Proof of Stake (NPoS). Vous avez l’autorisation, ce qui signifie que les nœuds Validateur et Nominateur sont des entités connues. Polymath Token (POLY) est utilisé pour alimenter le réseau : les frais de transaction, les frais de module (paiements au lancement d’un nouveau jeton de sécurité) et les frais d’extension intelligente (pour les extensions intelligentes tierces) sont payés en POLY. Le jeton Polymath est également utilisé à des fins de gouvernance.

Notez que POLY est un jeton ERC-20. Dans l’année suivant le lancement du réseau principal, la majorité des jetons POLY devraient être échangés 1: 1 contre POLYX, le jeton natif de Polymesh.

Polymath (POLY) a rejoint le rallye du marché des crypto-monnaies au début de 2021, ce qui n’est pas une énorme surprise. Le prix du POLY est passé de ~ 0,1 $ début janvier à plus de 0,7 $ fin mars. Le prix du jeton Polymath a ensuite chuté et est retombé à 0,1 $ en juin.

Bientôt, la tendance s’est à nouveau inversée et le prix du POLY a atteint ~ 0,4 $ fin août. Les principaux facteurs qui y ont contribué ont probablement été la cotation de Polymath Coinbase en juillet et la reprise du marché de la cryptographie.

Cependant, après cette lente hausse, POLY est monté en flèche à la nouvelle d’avoir atteint avec succès la dernière étape de son développement : le prix de Polymath a atteint 1,34 $ la première semaine de septembre. Plus tard dans la semaine, le prix du POLY a légèrement baissé et le jeton s’échangeait entre 0,7 $ et 0,8 $. Notez que le lancement du réseau principal Polymesh est attendu plus tard cette année, donc toutes les prévisions de prix de Polymath dépendront probablement de la capacité du projet à atteindre cette étape importante.

Même si une analyse technique précise à 100% de la crypto-monnaie Polymath Token est à peine possible, dans cet outil d’analyse technique avancé de TradingView, vous pouvez voir la note d’achat et de vente POLY agrégée en temps réel pour la période sélectionnée. . Le résumé POLY/USD est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires : moyennes mobiles, oscillateurs et pivots.

Comme il ressort clairement de l’analyse citée ci-dessus, les projections Polymath Token (POLY) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix positifs ou négatifs pour POLY. En fait, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets Polymath Token, l’environnement cryptographique en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Clause de non-responsabilité: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

