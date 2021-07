Prévision du prix du jeton Storj

Comparer

STORJ est un jeton basé sur Ethereum qui alimente le réseau Storj, servant de stockage cloud décentralisé disponible dans le commerce. Storj est l’un des plus anciens projets de blockchain, fondé en 2014, initialement conçu comme une plate-forme de stockage de cryptage codée en dur, puis transformé en modèle de réseau. Il s’agit désormais d’un projet open source offrant un stockage hautement disponible, sécurisé et privé pour les projets individuels ou d’entreprise.

Storj permet à toute personne disposant d’un espace disque et d’une bande passante supplémentaires (il existe d’autres exigences, mais aucune d’entre elles n’est prohibitive) d’exécuter un nœud qui leur permet de partager leurs ressources avec les utilisateurs qui en ont besoin. Les objets que les utilisateurs placent dans le stockage sont chiffrés et divisés en 80 parties, ce qui permet de maintenir un niveau de sécurité élevé. Notez que pour récupérer ces informations, un utilisateur n’a besoin d’accéder qu’à 29 parties sur 80. Cette redondance offre un moyen rapide et facile d’accéder à l’ensemble de l’objet, rendant la technologie résistante aux défaillances de nœuds. L’ensemble du réseau est protégé à l’aide du protocole de consensus Proof of Work. Pour rendre l’expérience utilisateur tout en travaillant avec Storj plus transparente, il est intégré à certains outils tels que les connecteurs de fichiers et les panneaux de configuration.

Le jeton STORJ est utilisé pour inciter les nœuds qui fournissent des ressources et sécurisent le réseau. Il sert également de moyen de paiement pour les services d’entreposage commercial.

Lors de la vente initiale de jetons et pendant un certain temps par la suite, en 2017-2018, Storj a connu une flambée des prix lorsqu’il a atteint 2,50 $. À peu près au moment où le projet a été lancé fin 2018, le prix était compris entre ~ 0,2 $ et 0,3 $. Il y est resté jusqu’à la mi-2019, quand il a encore baissé, parfois en dessous de la barre des 0,1 $. À l’été 2020, alors que la tendance haussière du marché s’accélérait, le prix de Storj a également augmenté, s’échangeant à nouveau à environ 0,3 $ ou plus. La cassure réelle du prix s’est produite au début de 2021 lorsque le prix a d’abord dépassé 0,8 $ en février, puis a dépassé son précédent record en atteignant un nouveau sommet historique le 27 mars. À l’époque, le marché était proche du sommet et a coïncidé avec la cotation du jeton par Coinbase, qui a porté Storj à 3,91 $. Plus tard cette année-là, le prix de Storj a chuté, atteignant ~ 0,5 $. Fin juin 2021, le prix du Storj a fortement augmenté, s’échangeant à un niveau aussi bas que ~ 0,9 $, mais des doutes subsistent quant à savoir s’il s’agit d’un retournement à long terme.

Même si une analyse technique précise à 100% de la crypto-monnaie Storj Token est à peine possible, dans cet outil d’analyse technique avancé de TradingView, vous pouvez voir la note d’achat et de vente agrégée de STORJ en temps réel pour la période sélectionnée. Le résumé STORJ/USD est basé sur les indicateurs techniques les plus populaires : moyennes mobiles, oscillateurs et pivots.

Ci-dessous, nous avons compilé les projections de prix les plus fiables pour Storj Token (STORJ) à partir de plates-formes de prévision populaires.

Selon WalletInvestor, le prix du Storj Token passera de 0,9512 $ à 1 855 $ en un an. Cela fait de STORJ un investissement incroyable. Le potentiel de revenu à long terme est de 95,02 %. Le prix projeté pour la fin de 2026 est de 5 500 $.

Répondant à la question de savoir si Storj est un bon investissement, TradingBeasts dit un oui catégorique. Dans la perspective de 2021, le prix de cette pièce devrait atteindre 1,2949003 $ avec une réduction à 1,0547590 $ d’ici la fin de 2022.

Dans l’analyse DigitalCoin, le prix de la crypto-monnaie Storj Token augmentera au cours des 5 prochaines années, passant de 0,953468 $ par rapport au prix d’aujourd’hui à 3,5079408 $. Il passera à 1 5943968 $ d’ici 2022 et poursuivra sa croissance en 2023-2024. Selon ces prévisions, Storj Token est un investissement rentable à long terme.

Comme le montre l’analyse citée ci-dessus, les projections de Storj Token (STORJ) sont assez contradictoires. Il n’y a pas de consensus universel sur les futurs mouvements de prix positifs ou négatifs pour STORJ. En effet, la croissance future possible dépend de plusieurs facteurs : les annonces, les nouvelles solutions technologiques des projets Storj Token, l’environnement cryptographique en général, la situation juridique, etc. Nous vous rappelons qu’avant d’investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches (DYOR).

Avertissement: Cet article ne doit pas être interprété comme une offre de recommandations commerciales. Le marché des crypto-monnaies souffre d’une forte volatilité et de mouvements arbitraires occasionnels. Tout investisseur doit rechercher plusieurs points de vue et se familiariser avec toutes les réglementations locales avant de s’engager dans un investissement.

